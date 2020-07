Keuken Kampioen blijft voor onbepaalde tijd naamgever Eerste Divisie

De Eerste Divisie heeft het contract met sponsor Keuken Kampioen verlengd voor onbepaalde tijd. Met die boodschap komt betaalzender FOX Sports donderdagochtend. Dit betekent dat Go Ahead Eagles in ieder geval komend seizoen nog in de Keuken Kampioen Divisie voetbalt.

"Een verlenging voor onbepaalde tijd is uniek in het voetbal en geeft een enorm positief signaal af aan de clubs in de Keuken Kampioen Divisie", vertelt algemeen directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie. "We zijn erg blij met het vertrouwen dat Keuken Kampioen voor onbepaalde tijd naar ons uitspreekt. Het is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid dat een sponsorcontract van dit formaat wordt verlengd."

Positieve impact

De Eerste Divisie gaat sinds 2018 door het leven als Keuken Kampioen Divisie. "We merken dat de naamgeving van de Keuken Kampioen Divisie een geweldige positieve impact heeft op alle facetten van ons merk. De competitie die staat voor kwaliteit, beleving en toegankelijkheid past erg goed bij ons", vult Wim de Ruiter, holding directeur van De Mandemakers Groep waartoe Keuken Kampioen behoort, aan.

De Ruiter hoopt de voetbalwereld een hart onder de riem te steken. "We geloven dat we door het op dit moment aankondigen van een verlenging voor onbepaalde tijd een enorm positief signaal afgeven aan de clubs in de Keuken Kampioen Divisie. We willen hiermee laten zien dat we vertrouwen hebben in de samenwerking en de toekomst van de competitie", besluit hij.