Pepernoten! Het is halverwege juli en ze liggen in Almelo alweer in de winkel

De supermarkt in het stadion van Heracles heeft zich al een beetje ingedekt voor de commentaren van de 'vroege-pepernoothaters', getuige de tekst op de prijskaart. 'Voor de echte liefhebbers', is te lezen.

Twee kampen

En volgens Jorik Letteboer, afdelingsmanager van de houdbare producten, is er een tweedeling onder de klanten. "De één vindt het hartstikke leuk en de ander vindt het verschrikkelijk", ervaart hij.

"Ik houd van pepernoten, van mij mogen ze er het hele jaar liggen", zegt een man die zijn boodschappen aan het doen is. "Wat is er nou lekkerder dan een pepernootje in de zon?" Een andere klant is minder enthousiast. "Die zullen wel zijn overgebleven van vorig jaar, of zoiets. Ik zou ze zelf niet halen."

De pepernoten liggen alweer in de schappen (Foto: RTV Oost / Frank Janssen)

Dat het snoepgoed in deze tijd spraakmakend is, blijkt wel als winkelmedewerker Ruben van Roekel met een doosje pepernoten door de winkel loopt. Zeker drie mensen spreken hem erop aan. "De sinterklaasmuziek laten we nog even achterwege", zegt hij met een knipoog.

Pepernotenlucht

In de zomer is in de omgeving van de Bolletje-fabriek in Almelo de pepernotenlucht altijd goed te ruiken. Er wordt volop gebakken om in de decembermaand genoeg sinterklaassnoepgoed te kunnen aanbieden. Maar hoe komen ze bij de supermarkt op het idee om ze daadwerkelijk nu te verkopen?

"Onze leverancier van Vos Banket bood het ons aan. Wij vonden het wel een ludieke actie en besloten ze in de winkel te zetten. Commercieel gezien natuurlijk handig, omdat de mensen het erover hebben", zegt Jorik.

Sinterklaasassortiment

Zelf heeft hij de pepernoten nog niet gehad. "Nee, dat nog niet. Maar ik neem vandaag wel een zakje mee!"

Voorlopig blijft het nog even bij pepernoten. De chocoladeletters, -kikkers en -muizen en de rest van het sinterklaasassortiment komt eind augustus binnen.