Spoorwegbedrijven azen op Enschedese e-fluitjes: orders uit tal van landen

Palletjes met dozen vol nieuwe e-fluitjes domineren het beeld in het magazijn van Piri Sport. Bij deze sportgroothandel op bedrijventerrein Enschede-West is het sinds de uitbraak van het coronavirus alle hens aan dek. "We kregen sinds maart zóveel vraag vanuit Europese spoorwegbedrijven naar deze e-fluitjes, dat we daar niet op voorbereid waren", zegt eigenaar Alexander Mulder.

Zestien spoorwegbedrijven

Inmiddels hebben zestien spoorwegbedrijven uit heel Europa de e-fluitjes uit Enschede besteld, waaronder Thalys en NS. De fluitjes worden geproduceerd in China, gecontroleerd in Canada en daarna naar Enschede gebracht. En zie daar de klink in de kabel: door de uitbraak van covid-19 lag het wereldwijde vliegverkeer wekenlang nagenoeg plat.

"Dan merk je toch dat de wereld eigenlijk op z'n kop staat in tijden van corona, want niets ging zoals het ging", zegt Mulder. "De eerste zendingen gingen perfect, maar daarna liep het mis en stapelden de vertragingen zich op. En dan komt een zending helaas net iets later binnen dan gepland."

Alexander Mulder van de Enschedese sportgroothandel (Foto: RTV Oost)

'Speciaal fluitje'

Vraag is: waarom willen alle Europese spoorwegbedrijven dat ene e-fluitje uit Enschede? "Omdat dit een heel speciaal fluitje is", zegt Mulder vastbesloten.

"De traditionele fluiten, zoals iedereen die kent, zijn fluiten met een balletje en een opening erin. Als je daar door blaast, dan worden door die opening heel veel bacteriën verspreid. Niet handig in tijden van corona. Het e-fluitje is een fluitje waarbij je niet meer hoeft te blazen: een druk op de knop is daarbij genoeg om geluid te produceren."

Zestig fluitjes

En zeg tegen Mulder niet dat alle fluitjes hetzelfde zijn. "Wij hebben hier zestig verschillende soorten fluiten. Of dat nou voor een scheidsrechter, politieman of andere hulpverlener is: we hebben voor elke fluiter wat wils."

Dat de Enschedeër garen spint bij de mega-orders moge duidelijk zijn, al kan hij geen uitspraken doen over het totaal aantal verkochte fluitjes en de opbrengsten. "Vanwege veelal rijksaanbestedingen moet dat geheim blijven", aldus Mulder.

Mondkapje kan opblijven De NS stapte deze week over op de nieuwe e-fluitjes. "De nieuwe e-fluit bevalt echt prima", zegt hoofdconducteur Wim Snoek op station Zwolle. "Wij lopen natuurlijk ook met een mondkapje in de trein. Bij het mondfluitje moest het mondkapje elke keer weer af om te kunnen fluiten. Met de nieuwe e-fluit kunnen we het kapje gewoon op houden." Conducteur Wim Snoek met het nieuwe e-fluitje op station Zwolle (Foto: RTV Oost)