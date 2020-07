Asfalt voor Losser dat twee keer langer mee gaat

Ecopave XL, zo heet het asfalt dat vrijdagmorgen wordt gelegd door wegenbouwer Dura Vermeer. In Nederland zijn er al meerdere wegen mee geasfalteerd, maar nog nooit een rotonde en dat is volgens projectleider Robert Naus toch echt anders. "Normaal asfalt als je er gewoon recht overheen rijdt dan doen de wielen wel iets met het asfalt, maar als je er echt op gaat draaien krijg je een wringende belasting op de bovenkant."

20 jaar garantie

De gemeente Losser heeft bij de wegenbouwer bedongen dat het asfalt in ieder geval 20 jaar mee moet gaan op de rotonde. "We hebben een garantie vastgelegd," aldus wethouder Jaimi van Essen die vrijdagmorgen zelf ook even de asfalteermachine bediende.

De wethouder is trots dat Losser voorop loopt met het aanleggen van duurzamer asfalt. "We hebben sinds de vorige raadsverkiezingen echt een duurzaamheidsprogramma opgezet als gemeente waarin zorgen voor je omgeving het belangrijkste is. En dat doen we niet alleen met zonneparken en windmolens, maar ook op de manier waarop we wegen aanleggen."

Ondanks dat het asfalt een stuk duurder is levert het uiteindelijk kosten, tijd, hinder, CO2-uitstoot en grondstoffen op, omdat de asfaltlaag niet tussentijds vervangen hoeft te worden.