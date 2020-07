Reuven Niemeijer dwingt meerjarig contract af bij Excelsior Rotterdam

Reuven Niemeijer speelt de komende twee seizoenen in het shirt van Excelsior Rotterdam. De 25-jarige middenvelder uit Hengelo was sinds 1 juli op proef bij de Kralingers en heeft in de afgelopen weken een contract weten af te dwingen.

"Ik was de eerste weken op proef zodat we van beide kanten konden kijken of het zou bevallen", zegt Niemeijer. "Dat heeft voor beide partijen positief uitgepakt. Ik heb in de afgelopen weken een goed gevoel gekregen bij de club, bij de manier van spelen en bij de groep. Daardoor was het voor mij gemakkelijk om voor Excelsior te kiezen."

Andere omgeving

Niemeijer, wiens contract bij Heracles Almelo deze zomer afliep, laat Overijssel dus achter zich. "Dit is natuurlijk een andere omgeving dan waar ik vandaan kom. Rotterdam is niet dichtbij mijn vertrouwde omgeving, dus dat zal wel even wennen zijn. Maar ik zie dat niet als een probleem. Ik sta te popelen om met Excelsior aan de competitie te beginnen", vervolgt hij.

Goede groep

In zijn eerste wedstrijd met Excelsior tegen vierdeklasser CKC was hij meteen twee keer trefzeker. Niemeijer heeft er een goed gevoel aan overgehouden. "Het is een goede groep. Goede voetballers om je heen hebben is belangrijk. Het is bovendien een groep die graag omhoog wil, dus dat is positief. Ik verwacht dat we komend seizoen goed aanvallend voetbal kunnen laten zien en dat we bovenin mee gaan doen", aldus Niemeijer.