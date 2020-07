Verdachte schietpartij Geraniumstraat Enschede onderzocht in Pieter Baan Centrum

De 24-jarige man uit Rotterdam, die ervan verdacht wordt dat hij een bewoner van de Geraniumstraat in Enschede neerschoot, wordt definitief onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Dat is de uitkomst van een ingelaste zitting bij de rechtbank in Almelo donderdag.

Vorige maand werd tegen de 24-jarige een celstraf van twee jaar en tbs geëist, maar de rechters in Almelo besloten in een tussenvonnis dat er onvoldoende informatie was over de persoonlijkheid van de verdachte en dat er nader onderzoek moest komen door gedragsdeskundigen. Waar dat moest gebeuren, dat stond nog niet vast.

Mislukte drugsdeal

De Rotterdammer ontkent iets van doen te hebben met de schietpartij die mogelijk voortvloeide uit een mislukte drugsdeal. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs tegen de man.

Niet alleen werd de verdachte op politiefoto's door het slachtoffer herkend, ook zijn auto en telefoon waren op de avond van de schietpartij bij de woning in Enschede.

Jeugd-tbs

Ook staat vast dat de 24-jarige die avond vanuit Hengelo een taxi nam naar huis en met de telefoon van de taxichauffeur zijn moeder belde om via haar aan geld te komen voor de rit.

De man kreeg als minderjarige ook al eens jeugd-tbs opgelegd en weigerde tijdens de rechtszaak om mee te werken aan onderzoek door gedragsdeskundigen.

Behandeling rechtszaak uitgesteld

Tijdens de zitting donderdag herhaalde hij nogmaals dat hij ook in het Pieter Baan Centrum niet gaat meewerken aan onderzoek. De Rotterdammer is bang dat hij opnieuw tbs krijgt opgelegd en dat wil hij niet. "Ik ga mijn toekomst niet in handen leggen van psychiaters en psychologen", aldus de man.

De behandeling van de rechtszaak is uitgesteld totdat de man geobserveerd is in de instelling. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. Gemiddeld duurt het drie tot zes maanden voordat iemand onderzocht is en er een advies ligt.