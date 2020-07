Fysiotherapeuten helpen ex-coronapatiënten bij herstel

Zo’n tachtig procent van de patiënten die corona krijgen heeft milde tot matige klachten; een ziekenhuisopname is dan niet nodig. Toch blijkt inmiddels dat het herstel soms moeizaam verloopt. Patiënten blijven moe, hebben last van conditieverlies en dat heeft tot gevolg dat het lastig is om weer mee te komen.

'Het zal er wel bij horen'

Vooral vermoeidheid en conditieverlies zijn belemmerende factoren op de weg terug naar volledige deelname aan de samenleving. Is de patiënt in het ziekenhuis geweest voor behandeling, dan wordt hij of zij meestal goed gevolgd door het ziekenhuis en krijgt de juiste hulp aangeboden. Maar is er geen sprake van een ziekenhuisopname dan blijft de patiënt vaak onder de radar en denkt over de klachten: "Het zal er wel bij horen."

Voor Fysio10-IJsselland aanleiding om hier iets aan te doen. "Het is namelijk helemaal niet nodig om langer met klachten te blijven rondlopen. Met een op maat gerichte aanpak is de kans op sneller herstel mogelijk", zegt fysiotherapeut Theo Ruitenbeek.

'Dit kan zo niet langer'

Joske Roosnek is een gezonde sportieve vrouw en kreeg begin maart corona. Ze inmiddels genezen verklaard. Ze heeft de ziekte thuis doorgemaakt maar ze bleef klachten houden als vermoeidheid en concentratieverlies. "Een week of vijf geleden dacht ik: dit kan zo niet langer. Ik ben naar de huisarts gegaan en die raadde mij fysiotherapie aan".

Het valt Joske zwaar, maar ze is aan de beterende hand. "Enerzijds ben je blij dat je door professionals geholpen wordt om weer op krachten te komen, maar anderzijds kost het heel veel kracht. Het gaat nu drie stappen vooruit en dan weer twee stappen achteruit", zegt Joske.

Onderschatting

Volgens fysiotherapeut Chantal Thomassen zie je vaak dat 'wij Nederlanders' de gevolgen van corona onderschatten. "We denken al snel dat het een soort griep is. En dat wanneer je het gehad hebt weer vrolijk door kunt gaan. Je ziet dat vaak bij sportieve, gezonde mensen. Maar vaak doe je teveel of soms te weinig. Het is dan niet in balans. Je verliest dan zomaar zes weken voordat je bij ons terecht komt en weer enigszins herstelt", zegt Thomassen.

Samen met collega's heeft Ruitenbeek een protocol opgesteld op basis van landelijke richtlijnen. "Wij gaan voor een gerichte aanpak. Voor de één zijn dat adviezen over ademhalingsoefeningen en conditieopbouw, voor de ander is een langere intensievere behandeling nodig. Als wij een patiënt zien kunnen wij ook beoordelen of er meer nodig is. Dan verwijzen wij bijvoorbeeld door naar een psycholoog of diëtist", zegt Ruitenbeek.

Via huisarts

Om in aanmerking te komen is het aan te raden om eerst contact op te nemen met de huisarts. Het traject duurt bij de één langer dan bij de ander. Maar de behandeling kent altijd een eindpunt. Als de patiënt er weer bovenop is, dan wordt er afscheid genomen.

De aangesloten fysiotherapeuten van Fysio10-IJsselland zijn overigens niet de enigen die deze behandelingen kunnen geven. "De behandeling is niet alleen voorbehouden aan ons. In principe heeft iedere fysiotherapeut de kennis en kunde in huis om corona patiënten te helpen", benadrukt Ruitenbeek.

Basispakket

Inmiddels heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten dat deze behandeling vergoed wordt vanuit het basispakket.