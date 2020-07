Toeristen in Overijssel gaan in de regen op zoek naar vertier in de stad

Toeristen wachten in de regen op toegang voor museum De Waag in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Vele duizenden toeristen vieren op dit moment vakantie in Overijssel. De campings zitten zo goed als vol, vakantieparken doen goede zaken en hotels en pensions hebben ook geen klagen. Maar wat doen al die toeristen als het plenst van de regen? Die zoeken vooral vertier in de stad.

In Deventer bijvoorbeeld, waar voor museum De Waag in de stromende regen een wachtrij van mensen met paraplu's ontstond. "We doen goede zaken met dit weer", zegt directeur Ewout van der Horst van het Deventer Verhaal, de Deventer erfgoed- en museumorganisatie.

"We hebben zelfs best veel mensen moeten verzoeken later terug te komen. En dat doen ze dan vaak ook. We mogen door de coronamaatregelen ook maar een beperkt aantal mensen tegelijk binnenlaten."

Onder de indruk

In de smalle winkelstraten en op de terrassen is het ondanks de aanhoudende regen gezellig druk. Een heer op leeftijd uit Den Haag vermaakt zich prima. Ondanks de nattigheid, een rollator aan zijn linkerhand en een paraplu in zijn rechterhand geniet hij van het stadsgezicht. "We zijn zeer onder de indruk. Ik heb drie dames bij me en dus ook geen tijd om me druk te maken over het weer."

Diezelfde insteek geldt voor veel meer toeristen. "We zijn wel wat gewend, we maken er het beste van", zegt een vrouw uit Ermelo op het terras van Hans en Grietje op de Brink. Een gast uit Voorhout in Zuid-Holland loopt in korte broek tussen de plassen door. "Wat een prachtige stad", zegt hij. "We gaan lekker droog op een terrasje zitten. Biertje, wijntje, heerlijk."

Trekken de buien weg?

Een dame uit Goeree-Overflakkee staat te wachten op het stoepje van museum De Waag om naar binnen te mogen. "Vanmorgen toen we weggingen bij de camping was het droog. Nu is het minder, maar we trekken ons er weinig van aan hoor."

Hetzelfde geldt voor twee dames uit Soest met een wandelkaart in de hand. "We volgen de vintage-route, maar gaan nu even lunchen want het wordt te nat. Hopelijk trekken de buien weg."

Een familie van vijf schuilt onder twee paraplu's vlak voor museum De Waag. "Vakantie in eigen land leuk? Nu even wat minder", wordt er gelachen. Moeders zoekt de juiste route voor een stadswandeling. "Die hebben we al eerder gedaan, maar we zijn nogal kort van memorie", lacht ze. "We hebben het in ieder geval heel gezellig."