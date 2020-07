Onrust onder ex-cliënten ontslagen bewindvoerder Belana over mogelijke doorstart

Onder gedupeerde cliënten van de ontslagen bewindvoerder Belana Bewind & Inkomensbeheer is onrust ontstaan, nu dit bedrijf mogelijk bezig is om onder een andere naam een doorstart te maken. Achter deze nieuwe commerciële bewindvoerder, Altera Bewind BV, gaat grotendeels dezelfde directie schuil. Bovendien werkt het nieuwe bedrijf vanaf dezelfde locatie als Belana.

De commerciële bewindvoerder Belana Bewind & Inkomensbeheer werd in mei vorig jaar door de kantonrechter in Almelo ontslagen wegens belangenverstrengeling, zo blijkt uit het gepubliceerde vonnis.

Dossiers in beslag genomen

Belana behartigde de financiële belangen van circa tweehonderd cliënten, met name afkomstig uit de regio Twente. Zoals RTV Oost vorig jaar meldde, liet de bewindvoerder cliënten onnodig verzekeringen afsluiten via het eigen zusterbedrijf, rekende te hoge kosten en vroeg in enkele gevallen geen bijstand aan. De tweehonderd cliënten zijn na het ontslag ondergebracht bij een andere mentor. Maar dat kon pas nadat justitie de dossiers van de cliënten in beslag liet nemen omdat Belana ze weigerde af te geven.

Noodklok

Gedupeerden hebben nu bij RTV Oost de noodklok geluid en zeggen dat ze zich grote zorgen maken over een mogelijke doorstart. Ze zijn bang dat er daardoor nog meer mensen gedupeerd zullen raken.



Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat zowel Belana als Altera staan ingeschreven op hetzelfde adres aan de Bruggenmorsweg, een bedrijfsverzamelgebouw in de buurt van de Universiteit Twente. Bovendien blijkt uit het handelsregister dat de directrice van Belana eind mei in functie is getreden als directeur van Altera Bewind.

Belana en Altera hebben hetzelfde telefoonnummer, maar dat lijkt niet meer te werken.

Hoger beroep

Uiteindelijk lukt het om via diverse omwegen de vrouwelijke directrice te spreken te krijgen. Ze laat telefonisch weten dat ze wegens familieomstandigheden in haar vaderland Rusland is en dat ze niet inhoudelijk kan reageren op het nieuws over een eventuele doorstart. Wel laat ze weten dat Belana tegen het ontslag in hoger beroep is gegaan.

Een bron bevestigt tegen RTV Oost dat er inderdaad bezwaar is aangetekend tegen het ontslag. Dit appèl zou dit voorjaar dienen bij het gerechtshof, maar is vanwege corona opgeschort.

Uitgebreide screening

Volgens de bestaande protocollen moeten professionele bewindvoerders zich, voordat ze aan de slag kunnen, aanmelden bij het zogeheten Landelijk Kwaliteitsbureau CBM in Den Bosch. Daarna volgt een uitgebreide screening. Daarbij wordt onder meer bekeken of het personeel aan de opleidingseisen voldoet en of de medewerkers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, het vroegere 'bewijs van goed gedrag').

Tweede toets

Als het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM groen licht geeft, volgt er nog een tweede kwaliteitstoets. Een professionele bewindvoerder moet namelijk eerst 'benoembaar' worden verklaard. Dat gebeurt door de kantonrechter. Bij de rechtbank Overijssel is er nog geen aanvraag van Altera binnengekomen, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.



Hoewel Belana volgens gegevens van de Kamer van Koophandel officieel niet meer economisch actief is, is de website van het bureau nog altijd in de lucht. De bewindvoerder mag vanwege het ontslag echter geen financiële belangen van derden meer behartigen, zo meldt de woordvoerder van de rechtbank Overijssel.



Geen aanleiding onderzoek

De onrust onder cliënten dat Belana onder een andere naam een doorstart zou willen maken, is voor de rechtbank overigens geen aanleiding om actief een onderzoek in te stellen. "We wachten eerst een eventuele aanvraag af", aldus de zegsman van de rechtbank.

Brancheorganisatie

Directeur Harold de Graaf van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) laat weten dat Nederland circa tweeduizend commerciële bewindvoerdersbureaus telt. Naar schatting honderd bureaus zijn actief in Overijssel. De naam Altera is bij de BPBI nog niet bekend, zo laat de directeur weten.



Het ontslag van Belana volgde destijds kort op de affaire rond AproPlus, een commerciële bewindvoerder die door de rechtbank Almelo was ontslagen omdat geld van armlastige cliënten zou zijn weggesluisd. In deze zaak is onlangs aangifte tegen de directeur gedaan wegens vermeende strafbare feiten.





WAT DOET EEN BEWINDVOERDER?

Commerciële bewindvoerders behartigen de belangen van personen die dat om uiteenlopende redenen zelf niet kunnen. Daarbij gaat het om ondernemers en particulieren die in de financiële problemen zijn geraakt, maar bijvoorbeeld ook gehandicapten of mensen die verslavingsproblemen hebben.