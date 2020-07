Over twee weken duidelijk of Almelose rechter terecht gewraakt werd

Over twee weken is duidelijk of de rechter terecht gewraakt werd (Foto: iStock)

De wrakingskamer van de rechtbank Overijssel maakt over twee weken bekend of rechter Taalman vorige maand terecht gewraakt werd in de strafzaak tegen een 'dwaze' vader uit Oldenzaal.

Dat is de uitkomst van de behandeling van het wrakingsverzoek donderdag.



Tegen de Oldenzaalse vader loopt al geruime tijd een strafzaak. De 51-jarige man zou zijn kinderen meermaals benaderd hebben, terwijl hij een contactverbod had.

Zitting live op Facebook

De behandeling van de strafzaak verloopt allesbehalve soepel: een eerdere zitting werd onderbroken, omdat de vader de rechtszaak live op Facebook uitzond. Dat is in Nederland verboden.

Vorige maand wraakte de advocaat rechter Taalman omdat die weigerde een meegebrachte deskundige op zitting te horen als getuige.

Niet onpartijdig

Volgens de rechter was de meegebrachte getuige misschien wel deskundig op het gebied van 'ouderverstoting', maar was hij zeker niet onafhankelijk en onpartijdig.

De deskundige stond na de aanhouding van de Oldenzaler met enkele andere 'dwaze' vaders met een spandoek te protesteren voor de rechtbank in Almelo. Ook schreef hij meerdere blogs op internet waarin hij zich in niet al te fraaie termen uitliet over het optreden van de Almelose rechtbank.

'Aanval op de de verdediging'

Tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek, dat via een videoverbinding werd afgedaan, benadrukte de advocaat nogmaals het belang van het horen van de deskundige in de strafzaak.

"Ouderverstoting staat centraal in deze zaak en om goed te oordelen is een goed begrip van de feiten nodig." De zaak staat volgens de advocaat niet op zichzelf, volgens hem worden jaarlijks zo'n 17.000 kinderen door een ouder weggehouden van hun ex-partner. De afwijzing door de rechter noemde hij een "onverwachtse aanval op de verdediging."

Weinig vertrouwen in de rechters

De Oldenzaalse vader vertelde dat hij zich bewust had laten zien aan zijn kinderen. "Zodat ik geen vreemde voor hen word".

De man noemde in een lange brief de rechter vooringenomen en betichtte haar van machtsmisbruik. Ook gaf de vader, net als zijn advocaat, aan dat hij weinig vertrouwen had in de rechters die over de wraking moeten oordelen. Die rechters moeten over een eigen collega oordelen en dat is volgens de vader "zelfbevlekking".