'Go Ahead Eagles aast op Zwollenaar Jarni Koorman'

De Zwollenaar maakte in de laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen - voordat de coronacrisis uitbrak - zijn debuut in de hoofdmacht van PEC Zwolle. Go Ahead Eagles heeft serieuze interesse in Koorman, maar kent daarbij concurrentie van het Duitse SpVgg Greuther Fürth.

Koorman beschikte bij PEC Zwolle over een aflopende verbintenis en kwam naar verluidt in aanmerking voor een verlenging van zijn contract, maar tot een handtekening kwam het nog niet in de provinciehoofdstad. Hierdoor is Koorman transfervrij en van die mogelijkheid willen Go Ahead Eagles en SpVgg Greuther Fürth maar wat graag gebruik maken.