PEC Zwolle kiest voor trouwste supporters: "Willen geen mensen afwijzen"

"We hebben dat besluit genomen omdat we mensen die in een eerder stadium een seizoenkaart hebben gekocht de gelegenheid willen geven om te komen", zegt Meijntjes. PEC Zwolle verkocht tot nu toe 7500 kaarten. "Wanneer ga je tegen iemand zeggen dat iemand wel of niet er in mag. Dat is een hele lastige puzzel. Wij hopen met deze maatregel niet in zo’n situatie terecht te komen."

De profclubs kunnen de komende periode slechts een deel van hun stadioncapaciteit gebruiken, vanwege de beperkende coronamaatregelen. De toeschouwers moeten onderling 1,5 meter afstand houden op de tribunes. Alleen mensen uit hetzelfde gezin en jongeren tot 18 jaar mogen naast elkaar zitten.

Hoeveel supporters er straks daadwerkelijk naar binnen mogen is nog niet duidelijk. Wel vindt Meijntjes dat de situatie steeds rooskleuriger wordt. "Eerst dachten we dat we het stadion maar voor 25 procent konden vullen. Nu lijkt dat toch wel richting de 40 procent te gaan." Dat zou betekenen dat er straks zo’n 6.000 toeschouwers zijn bij een wedstrijd van PEC Zwolle.