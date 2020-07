Dit weekend in OverUIT de Kunst

Net afgestudeerd stap je vol vertrouwen de wijde wereld van het kunstenaarschap in... toch? Of is het zo eenvoudig niet?

Elmar Ipskamp en Julianne Menke hebben juist de kunstacademie AKI in Enschede afgerond en slaan hun vleugels uit. Dat brengt euforie als het gaat om de broodnodige aandacht die je als jonge kunstenaar nodig hebt om een vliegende start te kunnen maken, maar levert ook onzekere tijden… Of is dat juist bevrijdend, zoals Julianne dat ervaart? Los van die goedbedoelde begeleiding en sturing van de kunstacademie?

Bij Indigo in de Kunsthal Hof88 in Almelo krijgt een groepje net afgestudeerden ieder jaar kans zich te laten zien. Tot groot geluk van Elmar en Julianne. Het is een professionele aanpak door louter vrijwilligers daar in de Kunsthal in Almelo. Omdat zij vinden dat kunst gezien moet worden. Van jonge en oudere kunstenaars, door oudere en piepjonge mensen. Hanny Niessen en consorten pakken dat met passie aan. “...Geweldig als hier na afloop van Kinderen Kijken Kunst een batterij kids op de grond ligt te tekenen...”

Dit en meer zondag in OverUIT de Kunst bij TV Oost.

