Relatie 'opstandeling' René Beunders en gemeente Enschede ernstig bekoeld

De verhoudingen tussen Enschedeër René Beunders, initiatiefnemer van Stichting Sociaal Hart Enschede, en de gemeente Enschede zijn de afgelopen tijd behoorlijk bekoeld. Nu is bekend dat beide partijen elkaar over en weer beschuldigen van smaad en laster. Zowel Beunders als de gemeente Enschede hebben daarvan aangifte gedaan bij de politie.

De gemeente Enschede deed op 30 juni aangifte wegens smaad en laster tegen Beunders en diens Stichting Sociaal Hart Enschede. De gemeente vindt dat Beunders en de stichting bewust de gemeentelijke klachtencommissaris en medewerkers van het klachtencommissariaat in een kwaad daglicht heeft gesteld. Enschede wil niet ingaan op welke manier hij dat heeft gedaan.

Anonieme brief

Volgens Beunders is een anonieme brief van bezorgde inwoners over het slecht functioneren van de gemeentelijke klachtencommissaris de reden waarom de gemeente aangifte tegen hem en de stichting heeft gedaan. Beunders kreeg die anonieme brief in zijn bezit en stuurde deze onder anderen door aan de gemeenteraad, het college van B en W, de gemeentesecretaris en de klachtencommissaris. "Puur ter informatie."

Aangifte niet lichtzinnig gedaan

Een woordvoerder van de gemeente Enschede bevestigt de aangifte tegen Beunders en de stichting. Hij vindt het lastig om inhoudelijk op de zaak in te gaan. Hij legt uit dat de stap om aangifte te doen niet lichtzinnig is genomen. "Zoiets doen wij niet dagelijks, maar het gaat hier niet om een eenmalig incident. Meer kan en wil ik er niet over zeggen. Dat lijkt me niet in het belang van de betrokkenen aan onze kant, maar ook niet in het belang van de heer Beunders."

De aangifte ligt er. "Het is nu aan het Openbaar Ministerie", zegt de woordvoerder. "Die moet nu bekijken of de aangifte hout snijdt, of het de moeite loont om ermee door te gaan. Hangende dat proces is het volgens mij niet goed om verder in te zoomen op de inhoud er van."

Strijder sociale misstanden

Beunders kwam de afgelopen jaren veelvuldig in de media met kritiek op het bijstands- en zorgbeleid van de gemeente Enschede. Hij was onder meer te zien in het journalistieke programma De Monitor van KRO-NCRV waarin het ging over het gemeentelijke bijstandsbeleid. Onlangs nog bracht het BNNVARA-programma Opstandelingen hem in beeld als strijder tegen sociale misstanden in de bijstand en de zorg binnen de gemeente Enschede.

Waar de gemeente Enschede om verschillende redenen niet verder in wil en kan gaan op de inhoud van de aangifte, doet Beunders dat wel. Hij denkt dat de er in Enschede goed is nagedacht over de stap naar de politie. "Die is bedoeld om mij te intimideren en monddood te maken. Dat is het gevoel wat ik erbij heb", zegt hij. "Ze zijn onze acties tegen de sociale misstanden zat, maar ik laat me de mond niet snoeren."

Tegenaangifte

Deze week zocht Beunders contact met de politie. Hij deed weloverwogen aangifte van smaad en laster tegen de gemeente Enschede en in het bijzonder tegen klachtencommissaris Ninke van der Kooy. "In een mail suggereert zij dat ik iets van doen zou hebben met machtigingen die voorzien zouden zijn van een valse handtekening. Ik heb nog nooit een handtekening vervalst. Dat zij mij hiervan verdenkt, neem ik haar zeer kwalijk."