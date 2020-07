Zorgen over drinkwater in Overijssel: problemen met kwart van de winningen

Een kwart van de drinkwaterwinningen in Overijssel kampt met problemen vanwege afgenomen waterkwaliteit en een te hoog zoutgehalte in het water. De reserves van waterbedrijf Vitens krimpen in, terwijl het watergebruik de afgelopen maanden juist veel hoger was dan normaal. "Een zeer zorgwekkende en kritieke situatie", noemt GroenLinks Overijssel het.

Het dagelijks watergebruik in Overijssel lag de afgelopen maanden soms tot wel 70 procent hoger dan gewoonlijk. Door de coronacrisis werkten we maandenlang thuis en met het warme voorjaar vulden we massaal de zwembadjes in de tuin met drinkwater. De druk op het drinkwatersysteem is met name in Twente groot: de afgelopen drie jaar zijn al meerdere keren de maandlimieten van de verschillende drinkwaterpunten overschreden, aldus de provincie.

Problemen bij waterwinningen

Overijssel telt 23 drinkwaterwinningen. Over zes daarvan heeft de provincie zorgen. Welke dat zijn kan een woordvoerder nog niet zeggen, maar bekend is dat er problemen zijn met de drinkwaterwinning bij de Sallandse Heuvelrug, het Dal van de Mosbeek bij Mander en bij de drinkwaterwinning in Wierden. Daarbij gaat het vooral om afgenomen waterkwaliteit.

In West-Overijssel kampen meerdere winningsinstallaties met verzilting, een te hoog zoutgehalte in het water. Volgens Vitens gaat het om onder meer de Archemerberg bij Ommen, de Hammerflier in Den Ham, Deventer-Zuthpenseweg, Deventer-Ceintuurbaan en Diepenveen.

"Dit is echt geen kattenpis. Interen op reserves betekent dat we aan roofbouw doen als we zo doorgaan", zegt Robert Jansen, Statenlid van GroenLinks Overijssel. Hij heeft het provinciebestuur schriftelijke vragen gesteld om aandacht te vragen voor de 'kritieke en zorgwekkende situatie'.

Nieuwe waterwinning

Jansen wil weten of het mogelijk is om de winning langs het Twentekanaal bij Enschede weer in gebruik te nemen. Na de brand bij bandenfabriek Apollo Vredestein in 2003 werd de winning gesloten. Maar heropening ligt niet in lijn der verwachting, stelt Vitens desgevraagd. "De voormalige locatie is een zeer kwetsbare bron gebleken", zegt woordvoerder Bram Inklaar.

Wel is er door de provincie een nieuw waterwingebied aangewezen tussen Vriezenveen, Daarlerveen en Daarle. Die nieuwe winning moet jaarlijks 30.000 huishoudens in Twente van drinkwater kunnen voorzien. "Alleen het gebied Daarle is dus niet genoeg om het toekomstig drinkwatertekort op te lossen", stelt Jansen. Die nieuwe winning is er overigens ook niet van vandaag op morgen: het kan 10 tot wel 15 jaar duren voordat het punt gerealiseerd is.

Drinkwater aan industrie

Tien procent van het totale drinkwater in Overijssel wordt geleverd aan de industrie. De bedoeling is dat dat aandeel de komende dertig jaar langzaam afgebouwd wordt. GroenLinks wil dat er meer vaart achter wordt gezet, maar dat is volgens Vitens een lastig verhaal.

"Vitens heeft leveringsovereenkomsten met grootzakelijke klanten. Dit zijn klanten, denk aan de food-sector, die ook drinkwaterkwaliteit water nodig hebben. Ook heeft Vitens een wettelijke leveringsplicht en de plicht om nieuwe klanten een aansluiting te bieden", aldus Inklaar.