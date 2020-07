Bewoners 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik balen van 'politiek spel': "Dit is onverteerbaar"

Begin deze maand werd er in Provinciale Staten unaniem ingestemd met een ruimere schaderegeling voor bewoners van het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik. Voor 1 oktober moet het provinciebestuur een voorstel voor een regeling klaar hebben. Daarna wordt erover gestemd in het provinciehuis.

"Op z'n vroegst is er pas eind oktober duidelijkheid voor alle gedupeerden", zegt Jan de Haan, namens de bewonerscommissie Kant nog Wal. "Mensen worden door dit lange wachten diep geraakt."

Verschillende schaderegelingen

Bewoners van het Twentse kanaal weten uiterlijk volgende week vrijdag voor welke schaderegeling zij in aanmerking komen. Tientallen huizen langs het kanaal, waarvan vaststaat dat de schade is veroorzaakt door overheidshandelen, worden volledig vergoed in de kosten. Maar bij het grootste deel van de beschadigde huizen is de schuldvraag nog onduidelijk. Zij komen voor de regeling in aanmerking waarover in oktober wordt beslist.

De omwonenden van het kanaal balen ervan dat ze nu langer in onzekerheid moeten zitten. Er lag begin juli een uitgebreider compensatieplan, ingediend door het CDA en gesteund door alle coalitiepartijen. Maar toen erover besloten werd in het provinciehuis, begonnen de partijen aan hun eigen voorstel te twijfelen.

'Politiek spel'

Het plan werd uiteindelijk last-minute weer ingetrokken. "We vinden het jammer dat er niet over partijbelangen heengestapt kon worden", zegt De Haan nu. "Er had al een compleet voorstel kunnen liggen, maar gedupeerden moeten nog eens vier maanden langer wachten op duidelijkheid. Jammer dat er hier een politiek spel wordt gespeeld."

(Lees verder onder de foto)

Baggerwerkzaamheden in kanaal Almelo-De Haandrik (Foto: Emiel Geerding)

'Vies spelletje gespeeld'

Erik Veltmeijer, Statenlid van de PVV Overijssel, snapt de frustratie van de omwonenden. "Er is op 1 juli een heel vies spelletje gespeeld, met name door het CDA. We hadden er binnen vijf minuten uit kunnen komen, maar Bart van Moorsel (CDA-Statenlid, red.) wilde geen millimeter bewegen. Bewoners zagen dit ook en zijn zwaar teleurgesteld. De politiek zou zich als één blok opstellen, maar het CDA wilde dit niet, bang voor gezichtsverlies. Ik kan me er nog kwaad over maken."

Bart van Moorsel (CDA) vindt de kritiek van de PVV niet terecht. "Wij hebben op 1 juli unaniem met het nieuwe voorstel ingestemd, de PVV ook. Verwijten dat er politieke spelletjes zijn gespeeld, daar heb ik wel moeite mee. We hebben hier gezamenlijk in opgetrokken om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen."

'Onvoldoende steun'

Dat het uitgebreide compensatieplan van het CDA last-minute weer werd ingetrokken, kwam volgens Van Moorsel doordat er toch onvoldoende steun was voor het voorstel. Alle coalitiepartijen steunden het amendement in eerste instantie, maar vervolgens trok onder meer de PvdA z'n handen van het voorstel af.

Nieuwe werkzaamheden

De provincie overweegt overigens om bij de schade-afhandeling een onafhankelijk schade-expert aan te stellen, via een Europese aanbesteding. De bewoners van het kanaal zijn daar fel op tegen, omdat zo'n aanbesteding volgens hen nog meer tijd gaat kosten. De stichting slaat in de brief aan de provincie een felle toon aan, waarin ze eist dat het orgaan betrokken wordt bij alle toekomstige besluitvorming. "Geen beslissingen over ons door anderen, maar met ons!", schrijven ze.

Over nieuwe werkzaamheden aan het kanaal, zoals het vervangen van de damwand, valt volgens de bewoners pas te praten als alle schaderegelingen zwart-op-wit staan. De gedupeerden roepen het provinciebestuur en de Statenleden op: "Maak van ons gebied hét voorbeeld van hoe een overheid daadwerkelijk haar burgers helpt."

Problemen kanaal Almelo-De Haandrik

Circa 350 gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Omdat de problemen aan de woningen vrij snel begonnen nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer, legden de omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen. Maar eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Daarin een pijnlijke conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rondom het kanaal. De provincie Overijssel heeft aangegeven de gedupeerden 'niet aan hun lot over te laten'.