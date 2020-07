Tbs dreigt voor verwarde Almeloër die Milano (7) in water gooide

De Almeloër die eind vorig jaar de 7-jarige Milano in het water gooide, was volledig ontoerekeningsvatbaar en zou veroordeeld moeten worden tot tbs met voorwaarden. Alleen deze 'lichte' vorm van tbs zou kunnen voorkomen dat de man opnieuw in een toestand komt waarin hij een gevaar vormt voor anderen. Dat vinden de deskundigen hem onderzochten.

Dat werd vandaag duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 37-jarige man voor de rechtbank in Almelo. De strafeis laat nog op zich wachten, de zaak is drie maanden uitgesteld voor een advies van de reclassering. Dat is nodig om de man uiteindelijk in een kliniek te plaatsen.

Meerdere verklaringen

De Almeloër heeft inmiddels wel bekend dat hij Milano in het water heeft gegooid. Waarom hij dat deed, daar heeft de man meerdere verklaringen over afgelegd. Zelf hield de Almeloër het er op dat de stem van het jongetje in zijn hoofd keer op keer vroeg om zwemles en dat hij daarom samen met de jongen het water in ging.

De man verklaarde bij de politie ook dat hij de opening van de nieuwe havenkom, midden in het centrum van Almelo, wat spectaculairder wilde maken.

Psychotisch en schizofreen

Deskundigen die de man onderzochten, stelden vast dat hij psychotisch en schizofreen was. Zij denken dat de kans op herhaling groot is, omdat de psychose bij de man nooit helemaal weg lijkt te zijn. Ook het feit dat de verdachte softdrugs en drank niet wil afzweren, baart zorgen. Van beide middelen is het bekend dat ze psychoses kunnen stimuleren en versterken.

Dat hij ziek is, beseft de man maar al te goed, vertelde hij de rechters in Almelo. De man denkt dat zijn stoornis erfelijk is en zegt dat psychoses "soms heel voorzichtig binnensluipen". Volgens de man waren de tekens van een nieuwe psychose zichtbaar voor zijn behandelaars, maar werd er niet ingegrepen. "Ik had graag gewild dat ze me een maand hadden opgesloten, dat geeft rust."

Milano

Met Milano gaat het inmiddels goed. De jongen heeft een ontwikkelingsachterstand en woont bij een instantie waar hij begeleiding krijgt. Na het incident kreeg de jongen intensieve begeleiding en werd hij meegenomen naar het zwembad waar hij zwemles kreeg.

De strafzaak gaat in oktober verder.