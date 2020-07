Geen 140 duizend, maar 280 duizend euro financiële steun voor Concordia in Enschede

Filmhuis en theater Concordia in Enschede komt misschien wel sterker uit de crisis, dan dat ze erin gingen. Gisteren werd duidelijk dat er vanuit het Filmfonds en het ministerie van OCW zo'n 140.000 euro wordt overgemaakt naar Enschede, maar dat bedrag wordt ook nog eens verdubbeld door de gemeente en de provincie. Dat vertelde directeur Willem Jaap Zwart vanmorgen op Radio Oost. "Ons level of concern is behoorlijk gedaald, zullen we maar zeggen."

Gisteren werd al bekend dat drie Overijsselse filmtheaters samen ruim 385 duizend euro krijgen van het ministerie en het Filmfonds. Naast het geld voor Concordia gaat er ruim 128.000 euro naar Filmhuis De Keizer in Deventer en 116.000 euro naar Filmtheater Fraterhuis in Zwolle.

Zwart is maar wat blij dat zijn filmhuis nog een extra steuntje in de rug krijgt en ziet dat als een teken dat zijn theater erkend wordt in de regio. "We kunnen echt behoorlijk lang de boel uitzingen. Dit biedt ook de mogelijkheid om dingen structureel aan te pakken, zodat we sterker uit de crisis komen dan we erin gingen."

Half jaar

Zonder de steun had het er minder rooskleurig uitgezien voor Concordia. Het theater verliest nu zo'n vijftien tot vijfentwintig duizend euro per maand. "We zouden het een half jaar met onze eigen reserves volhouden."

Vanaf 1 juni mocht Concordia weer open, met de nodige maatregelen. "In het begin liep dat vrij aardig", zegt Zwart. "Maar nu zijn mensen toch wat huiverig om naar het theater of filmhuis te gaan."

"De eerste weken zag je een enthousiasme, van 'we mogen weer'. Maar ons natuurlijke publiek, dat ouder is dan de gemiddelde Nederlander, vindt het moeilijker om uit te gaan. Het is uit hun systeem verdwenen, doordat je maanden thuis hebt gezeten. Daar heeft de hele film- en theaterwereld in Nederland last van."

Langere termijn

Door de toegezegde steun is het bestaan van Concordia de komende tijd gegarandeerd. "Voor de lange termijn kunnen we het nu nog zeker een jaar uithouden met deze steun. Daarna hangt het af van een eventuele tweede golf. Ook hangt het ervan af of de mensen weer terugkomen", geeft Zwart toe.

Het geld wordt volgens Zwart gebruikt om de kunstsector in de regio weer op gang te brengen. "We gaan ons richten op meer zelf produceren en het lokale talent de ruimte geven."

"Ik vind het ook heel belangrijk dat het geld niet alleen bij ons blijft hangen, ik vindt het juist belangrijk dat de makers geld krijgen. Daarom hebben we ook toegezegd aan de provincie en gemeente dat dit geld ook gebruikt wordt om geld in de keten te brengen", besluit de directeur.