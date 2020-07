Omwonenden kanaal Almelo-De Haandrik: "Misschien zijn wij wel een tweede Groningen"

"Er is geen plek in Nederland waar zoveel huizen gestut zijn op zo'n korte afstand", zegt Harry Broekhuizen, een van de bewoners.

De schade aan zijn huis valt nog mee vergeleken met de schade van veel anderen, maar ook bij hem knaagt de onzekerheid: "We willen allemaal duidelijkheid. Veel mensen zijn echt wanhopig, ook omdat ze zien dat de problemen nog niet gestopt zijn. De verzakkingen gaan gewoon door."

Schadevergoeding of niet

Deze week krijgen ruim honderd bewoners van Vroomshoop en Daarlerveen te horen of er een schadevergoeding van de provincie Overijssel komt.

Ondanks dat volgens onderzoek in opdracht van de provincie er geen verband is tussen werkzaamheden aan het kanaal en de verzakkingen van huizen. In totaal hebben zo'n 350 gezinnen te maken met verzakte huizen en dus blijven meer dan tweehonderd mensen in onzekerheid tot oktober, dan moet de provincie met een definitieve regeling komen.

Loterij

"Mensen ervaren het als een loterij, want misschien krijg jijzelf wel een schadevergoeding en jouw buurman met vergelijkbare schade in hetzelfde gebied niet." Broekhuizen laat een huis verderop langs het kanaal zien: "Hier woont een oudere man van in de 70, het huis is aan alle kanten gestut."

Huis 70-jarige inwoner (Foto: RTV Oost)

"Deze meneer woont hier nog zelfstandig, maar hij weet niet of de traplift goed blijft gaan omdat het huis verzakt en scheef is. Ook wil hij een nieuwe badkamer, maar is dat de investering wel waard?"

Broekhuizen loopt om het huis heen en laat de scheuren zien, de verzakkingen achter het huis, de palen die het huis overeind houden: "Deze meneer krijgt misschien wel, maar misschien ook niet te horen deze week dat hij een schadevergoeding krijgt. Zo iemand gun je het toch. En het is een huis zonder latere uitbouwen, zoals in een rapport gesuggereerd wordt dat dat een oorzaak van de verzakkingen kan zijn."

Ramptoeristen

Een kijkje in de huizen nemen willen veel mensen niet: "In de weekenden komen er bezoekers naar het kanaal alleen maar om foto's van de verzakte huizen te nemen. Ramptoeristen zijn dat. Bewoners van de huizen zijn zo bang dat iedereen de schade kan zien en dat de prijzen van hun huizen fors dalen. Mensen zijn er echt klaar mee en zo bang voor de toekomst."

Achter betonnen platen die de randen van het kanaal vasthouden ontstaan spontaan gaten. Broekhuizen laat er één zien: "Wanneer er een klein bootje voorbij komt zie je in dit gat het water klotsen en zand weghalen. Rond de randen van het kanaal ontstaan steeds meer verzakkingen."

We zijn een tweede Groningen Harry Broekhuizen

"Wanneer is er duidelijkheid in het gebied en wie gaat ons helpen. Mensen drinken nog wel eens een kop koffie met elkaar en dan wordt er wel eens gezegd dat we een tweede Groningen zijn. Wij willen net als in het gebied daar waar veel aardbevingen zijn ook duidelijke schaderegelingen en weten waar we aan toe zijn."