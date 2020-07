Pieter Omtzigt blikt terug op de week na verlies bij CDA: "Teleurstelling nog niet weg"

Wil je liever naar het interview met Pieter Omtzigt luisteren? Klik op de play-button hieronder. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede in gesprek met presentator Martin Steenbeeke

Is het gevoel op zaterdagochtend anders dan op woensdagmiddag na de bekendmaking?

Nee, het gevoel is niet anders. Het is nu iets rustiger. Het was dan ook een totale rollercoaster wanneer je twee weken lang campagne voert en van 0 naar 49 procent van de stemmen gaat. Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld. Ik was er zo dichtbij.

De telefoon zal vast roodgloeiend hebben gestaan met opbeurende reacties. Wat is het mooiste compliment dat u de afgelopen dagen heeft gekregen? Eentje waarvan u zegt: daar heb ik het allemaal voor gedaan?

Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die geen CDA-lid waren en die het werk dat ik deed waardeerden. "Ik zou graag de politiek waar jij voor staat, waarbij je problemen van gewone mensen oplost, meer in Den Haag willen zien." Dat vond ik fijn om te horen.

U heeft zich de afgelopen dagen ook alweer laten horen in de toeslagenaffaire met de Belastingdienst. Was het lastig om die knop om te zetten?

Die knop gaat gewoon om, klaar. Ik ben Kamerlid en dat is een bijzonder eervulle functie, dus dan ga ik niet in een hoekje zitten.

Bij de Belastingdienst wisten ze al heel lang dat dit grote probleem er was en ze logen er gewoon over. Dat is waar ik heel veel problemen mee heb. Als de Belastingdienst het geen enkel probleem vindt om tegen de Nationale Ombudsman te liegen en dat die vervolgens ook zegt: "Nou ja, daar deal ik mee...". Wat voor rechten heb je als gewone ouder dan nog? Dát wil ik oplossen. Een overheid maakt fouten, dat is helemaal niet erg. Dat gebeurt. Maar daarvoor zit ik dus in de Kamer, voor die controlerende functie.

Hugo de Jonge zei direct na de uitslag: Pieter Omtzigt wordt mijn running mate. Daar leek u toen mee in te stemmen. Dat betekent dus ook weer vier jaar de Kamer in. Of zijn er op dat vlak inmiddels twijfels gekomen?

Nee. Je weet natuurlijk nooit helemaal zeker waar je eindigt na een kabinetsformatie, maar als je je kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap, dan stel je je ook gewoon beschikbaar als Kamerlid. Dus dan doe ik dat.

En als fractievoorzitter bent u dus ook beschikbaar?

Ja, dat zou een rol kunnen zijn. Maar ik weet niet of dat eruit komt. Het is nog een hele toer om de verkiezingen te winnen en mensen te overtuigen van onze ideeën. Hoewel, het enthousiasme dat ik de afgelopen weken bij de mensen gezien heb, dat was wel leuk om te zien. Ook al was de pers maar met één ding bezig: "Kunnen jullie net zoiets doen als Asscher en Samsom?" Nou, dacht het even niet.

Tot slot, het was een spannende presentatie. Partijvoorzitter Rutger Ploum was een ware showmaster, er was trommelgeroffel, u en De Jonge samen op het podium kijkend naar de uitslag... Maar ik las dat u al een paar uur van tevoren ingelicht was over de uitslag?

Dat klopt. We werden rond een uur of tien in de ochtend ingelicht.

Dus u moest op het podium even doen alsof?

Maar ik heb toch ook niet gezegd dat ik het niet wist? (lacht)

U snapt wat ik bedoel. Was het lastig om met een pokerface het podium op te komen en te doen alsof u het niet wist?

Pokerfaces zijn niet mijn beste genre, maar volgens mij is het prima gelukt.

Zeker.

Zo doen we dat gewoon. En gelukkig wist ik het twee uur van tevoren en niet tien uur van tevoren. Ik zat nog steeds in die achtbaan.

Waren de emoties twee uur daarvoor anders dan toen het nieuws officieel bekend werd gemaakt?

Nee, niet echt. Het was wel... Ik had het makkelijker gevonden om met zestig-veertig te verliezen, want dan zit je jezelf tenminste niet te verwijten van 'had ik dit maar' en 'had ik dat maar'. Ik was er zo dichtbij, met zeven-tiende procent. Nou ja. Soms zit het mee, soms zit het tegen.

De teleurstelling op het podium, toen alle mensen de uitslag zagen, die was wel echt. Dat zag iedereen.

Die kon ik ook niet spelen. Wat dat betreft kon ik echt geen pokerface op zetten.