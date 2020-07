Vito van Crooij flirt opnieuw met VVV-Venlo: "Het is natuurlijk geen staatsgeheim"

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Vito van Crooij terugkeert naar VVV-Venlo. De vleugelaanvaller van PEC Zwolle flirt al enige tijd met zijn oud-werkgever en Stan Valckx, manager voetbal in Venlo, geeft aan dat 'het kind van de club' maar wat graag weer in Limburg wil spelen.

Van Crooij moest het afgelopen seizoen vaker op de bank plaatsnemen dan hem lief was. Na een goed eerste jaar, gooide een buikblessure roet in het eten. "Het is natuurlijk geen geheim dat er veel interesse is. En die liefde lijkt ook wederzijds" vertelt Valckx voor de camera van FOX Sports.

De 24-jarige aanvaller ligt echter nog tot medio 2022 vast in de provinciehoofdstad. Hierdoor moet VVV-Venlo een transfersom betalen voor Van Crooij. "Het zijn toch best lastige trajecten, want hij is niet transfervrij en heeft bij PEC Zwolle een prima contract. We zijn er bijna dagelijks mee bezig en hopen dat het goed gaat komen. Maar wanneer dat is, is nog lastig te zeggen", aldus Valckx.