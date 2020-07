Ondernemingsraad Keolis flyert voor behoud concessie

Op de busstations in Zwolle en Apeldoorn hebben leden van de ondernemingsraad van Keolis vandaag het publiek opgeroepen om een petitie te ondertekenen. Met die petitie willen ze komende maandag proberen gedeputeerde Boerman te overtuigen de concessie toch niet in te trekken.

Gedeputeerde openbaar vervoer Bert Boerman trok die concessie onlangs in, nadat in mei openbaar was geworden dat er 'onregelmatigheden' waren gevonden in de gewonnen aanbesteding voor de regio IJssel-Vecht. Een tien-jarig contract met een waarde van 900 miljoen euro.

Keolis had gebruikt gemaakt van 'side-letters' in de contracten met de (Nederlandse) busleverancier Ginaf. Volgens Boerman is dat 'vals spel', dat bestraft moet worden met uitsluiting, zo liet hij 7 juli weten. Het is een voorgenomen besluit waarbij Keolis tot dinsdag de tijd heeft om een zienswijze in te dienen, een officiële reactie.

OR: reiziger wordt de dupe

De ondernemingsraad maakt zich grote zorgen over reizigers en medewerkers. Volgens voorzitter Henry Hulleman van ondernemingsraad Midden-Overijssel zal de reiziger de dupe zal worden omdat een nieuwe aanbesteding nooit meer zoveel dienstregelingsuren zal opleveren, het aantal uren dat alle bussen in totaal de weg op zijn.

Daarnaast zou er zonder uitstoot worden gereden vanwege de volledig elektrische vloot, waarvan een gedeelte nu al vanuit China onderweg is, volgens Hulleman.

"Keolis is fantastisch bedrijf"

Ook zijn er volgens de OR-voorzitter ook al zo'n 150 chauffeurs in opleiding die de baan op hun buik kunnen schrijven als de concessie definitief wordt ingetrokken. Hulleman sluit af met een soort liefdesverklaring voor Keolis: "Het is een fantastisch bedrijf waar we voor werken, ze zijn meegaand met de chauffeurs, er wordt geluisterd naar de passagiers. Zo'n bedrijf krijgen we niet gauw weer."

Maandag naar Boerman

De petitie wordt komende maandagochtend door de ondernemingsraad aangeboden aan gedeputeerde Boerman. Daarnaast gaan de vakbonden maandagmorgen ook nog in gesprek met de gedeputeerde.

Keolis heeft al eerder laten weten gebruik te maken van haar recht om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit. Naar verwachting wordt begin augustus een definitief besluit genomen.