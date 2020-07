Snelle, die in het dagelijks leven Lars Bos heet, maakte het nieuws bekend op zijn Instagrampagina.

Snelle voegt zich naast twee provinciegenoten op jurystoelen The Voice Kids (Foto: Screenshot Instagram)

De rapper uit Deventer neemt de stoel over van Anouk, die niet meer terugkeert in het programma. 'Ik ben mega blij, vereerd en trots om mede te mogen delen dat ik volgend seizoen een van de coaches ben bij The Voice Kids!', zegt hij.

'Ik vind het de laatste tijd alleen maar leuker om m’n kennis, ervaring en netwerk te delen en The Voice Kids is natuurlijk he´t platform om dit te doen. Ja, ik vind het stiekem ook best spannend als nieuwkomer'.

Ilse DeLange

In juni werd bekend dat Ilse DeLange ook jurylid wordt in het programma. Ze neemt de plek over van Marco Borsato.