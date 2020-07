Softbalsters Tex Town Tigers openen seizoen met dubbele zege op Hoofddorp Pioniers

De kop is eraf voor de softbalsters van Tex Town Tigers. Na een maandenlange onderbreking stond vandaag de seizoensouverture van de Golden League op het programma. In Enschede was de formatie van coaches Robert Heuvelman en Rien Smulders in twee wedstrijden te sterk voor Hoofddorp Pioniers.

Tex Town Tigers kwam in de derde inning op voorsprong, maar gaf deze even later weer weg toen Hoofddorp Pioniers de leiding nam: 6-4. De Enschedeërs stelden kort daarna echter op orde op zaken, knokten zich terug in de wedstrijd en liepen uit naar een 10-6 zege in de eerste wedstrijd.



Meadows op dreef

De twee sterke laatste slagbeurten van de eerste wedstrijd kregen een goed vervolg in het tweede bedrijf. De thuisploeg draaide de duimschroeven flink aan in het begin en wist daardoor, mede dankzij een paar rake klappen van Lindsey Meadows, uit te lopen naar een 7-0 voorsprong. Dat verschil wist Hoofddorp uiteindelijk niet meer te overbruggen en daardoor werd de tweede zege al na zes innings over de streep getrokken: 10-3.



Olympia

Volgende week zaterdag reist Tex Town Tigers af naar Haarlem, waar het een dubbelde ontmoeting speelt tegen Olympia.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Golden League.