Vriendengroep uit Markelo houden eigen mini-Zwarte Cross

Luid toeterend komt een trekker met paardenwagen het erf van Rudi Bussink opgereden. Voor hen was dit een verrassing, vertelt Rudi. "Met een paar vrienden hebben we dit op poten gezet. In Lichtenvoorde gaat het dus niet door, dus dan maar bij ons in de wei."

Kerkdienst

De vriendengroep gaat traditiegetrouw elk jaar naar de Achterhoek voor het festival. "Het is een bij elkaar geraapt zooitje."

Het kleine festivalterrein, dat overigens alleen voor de vriendengroep zelf is, is compleet met crossbaan en al. En een heuse kerkdienst. "Dat is op de Zwarte Cross ook altijd, daar beginnen we mee, dus dat mocht niet ontbreken natuurlijk."

Koud bier

Het feest zal in ieder geval tot in de vroege uurtjes doorgaan. "We hebben een hekel aan koud bier, dus we hebben genoeg staan in de koelwagen. Daar willen we niet verlegen mee zitten", besluit hij.