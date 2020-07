950 vierkante meter pompoenen kapot gereden in Raalte: "Maaibeleid moet anders"

Het waterschap maaide afgelopen week de groenstrook rondom de sloot naast het weiland van Overesch. Hierbij reden de rupsbanden van de machine een groot aantal pompoenplanten kapot. Dat klinkt vreemd, maar het waterschap zit hier niet fout. Volgens de regels van het waterschap moet een boer een strook van vijf meter, vanaf de insteek, vrij houden van gewassen.

"Dat wist ik", zegt Overesch. "Daarom pleit ik ook voor een ander maaibeleid. Er moeten betere afspraken komen over wanneer er gemaaid wordt, hoe vaak en of het überhaupt wel nodig is."

'Belangrijke waterweg'

"Afgelopen mei had het waterschap hier nog gemaaid. Ik ging er dus niet vanuit dat ze nu weer zouden komen. De vraag is ook of het wel nodig is, ook voor de biodiversiteit is het beter dat hier niet zo vaak gemaaid wordt."

De teeltvrijezone van 5 meter (Foto: bewerking RTV Oost)

Volgens het waterschap is het wel degelijk nodig. "Dit is voor ons een hele belangrijke waterweg waar we regelmatig moeten maaien. Dat kan soms wel zo'n vier keer per jaar zijn", reageert een woordvoerder.

Overleg

Reden genoeg voor een tweet, vond Overesch. Het waterschap was daar wat minder blij mee. "De boer in kwestie wist heel goed dat hij deze strook vrij moest houden. Daarnaast hebben we goed contact met hem, dus of die tweet nou nodig was..."

Volgens Overesch is het nodig om zijn punt te maken. "Ik ben vanochtend gebeld door het waterschap en we hebben afgesproken om in augustus met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Ik hoop dat het een constructief overleg wordt."