Sallandse boeren boos op fractievoorzitter Partij voor de Dieren: "Dit is gewoon een drijver"

Sallandse boeren zijn boos op Esther Ouwehand, fractievoorzitter en Tweede Kamerlid van de Partij voor Dieren. Bij een rondje door Salland stuitte ze naar eigen zeggen op een overtreding van een boer, waarna ze toezichthouder NVWA vroeg op te treden. En dat wordt haar niet in dank afgenomen. Temeer omdat er volgens velen 'helemaal niets aan de hand is'.

Ouwehand was deze week aan het wandelen rondom klooster Nieuw Sion, toen ze in de buurt van Wesepe in het water een rode jerrycan zag liggen waarmee een boer water uit het water haalde. Ze plaatste een tweet waarin ze de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vroeg op te treden.

Drijver

De tweet van Ouwehand wekt de nodige woede op. Gert-Jan Oplaat eist zelfs excuses van Ouwehand.

Geertjan Kloosterboer uit Oxe besloot een filmpje op te nemen, om het Ouwehand uit te leggen. "Of het mag, is per waterschap verschillend. Wat wel mag, is de koeien in de wei voorzien van drinkwater. Aan de pomp zit een zuiger. Als je die in de sloot legt, dan loopt hij vol met troep en gras. Als we dat willen voorkomen, dan doen we er een bus aan. Die bus zorgt ervoor dat er water in komt en geen troep. En die bus is mooi rood, zodat wanneer ze gaan maaien in de sloot, de drijver zien liggen en dan maaien ze hem niet kapot. En die bus die gebruikt wordt, daar maken wij melkrobots mee schoon. Die is leeg en schoon en komt daarna in het water."

Of de NVWA iets met de melding gaat doen, is de vraag. De toezichthouder laat in een reactie op de tweet weten niet op specifieke zaken te reageren. Ouwehand heeft nog op geen van de tweets van de boeren gereageerd.