Beschuldigde boer snapt niets van 'suggestieve' tweet PvdD-voorzitter Ouwehand: "Ben aan de schandpaal genageld"

"De rode jerrycan die Ouwehand in het water zag liggen gebruiken we als dobber", legt Roetert uit. "Het zit vast aan de pomp die water uit de sloot zuigt. Om te voorkomen dat het zich vastzuigt in de bodem, waardoor er troep meekomt, binden we er een lege jerrycan aan vast."

Sproeiverbod

De boer weet dat hij bij droogte voorzichtig met de watervoorraad moet omgaan en hij houdt zich dan ook strikt aan het sproeiverbod, wanneer dat wordt afgegeven. "Dan is het gewoon verboden. En voor grote hoeveelheden vragen we netjes een vergunning aan."



De pomp staat nu echter uit, want er is volgens Roetert de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. En dat had Ouwehand ook kunnen weten, denkt Roetert. "Dat ding maakt nogal een lawaai als het in gebruik is."

Schoonmaakmiddel

Ouwehand zette ook gedetailleerde foto's van de jerrycan, waar chemicaliën in hebben gezeten, op Twitter. "Die plastic bus was helemaal schoon", reageert Roetert daarop.

Foto van de jerrycan (Foto: Esther Ouwehand)

Boeren gebruiken dit middel om de melkrobot mee schoon te maken. Roetert benadrukt dat hij de verpakking daarna grondig heeft schoongemaakt. "Je denkt toch niet dat we ons eigen land met die chemicaliën bevuilen? Daar wordt de bodem alleen maar slechter van. Daar letten we echt wel goed op, hoor."

Publieke schandpaal

De melkveehouder snapt dan ook niet dat de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren hem 'op deze suggestieve manier' beschuldigt. Hij heeft zelf contact opgenomen met de NVWA, die door Ouwehand werd opgeroepen om actie te ondernemen tegen Roetert.

De Voedsel- Warenautoriteit gaf de boer echter op alle punten gelijk. Een doekje voor het bloeden, aldus Roetert: "Je bent dan al aan de publieke schandpaal genageld. Je kan er niks aan doen."

Privéterrein

Tot slot geeft hij aan dat Ouwehand op zijn privéterrein was. "Op de een of andere manier loopt er een wandelroute over mijn erf. Vaak sta ik dat toe, omdat ik het de mensen ook niet wil ontnemen. Maar op deze manier heb ik er geen zin in. Ik ga er hekken omheen plaatsen. Jammer dan."