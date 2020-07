Wat vind jij: Ik voel me veiliger als er camera's in de binnenstad hangen

De politie in Deventer had een druk weekend; op Instagram liet het korps weten in de nacht van zaterdag op zondag meer dan veertig meldingen te hebben gehad van onder andere geluidsoverlast, brandstichting en een beroving .

Op Twitter reageerde Deventenaar Hans Wind op het laatstgenoemde incident met de vraag of het niet eens tijd wordt voor cameratoezicht in de binnenstad. "Je kunt het er misschien niet mee voorkomen. Maar wel een grote kans om de dader(s) te pakken. Geeft het slachtoffer denk ik wel gemoedsrust."

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hengelo, Zwolle en Enschede hangen er in de Deventer binnenstad inderdaad geen camera's. De discussie deze op te hangen speelt al jaren. Burgemeester Ron König liet in 2018 al eens weten aan De Stentor dat Deventer er nog niet aan toe is: "Cameratoezicht wordt gezien als een zwaar middel, dat in verhouding moet staan met de aard, de ernst en de frequentie van de incidenten. Een analyse moet dan aantonen dat er zoveel mis is dat het dat rechtvaardigt om camera’s op te hangen. Ik ga daar niet vanuit."



Of de cijfers het rechtvaardigen is natuurlijk één kant, maar wat wij ons afvragen: geven camera's in de binnenstad jou eigenlijk een veilig gevoel? Laat het ons weten door te stemmen. En discussieer vooral mee in de reacties en op Facebook.