Inzittenden busje mishandelen man in Almelo

Een man is donderdagavond in Almelo mishandeld, nadat hij inzittenden van een witte bestelbus had aangesproken op hun gedrag. In ieder geval twee jongens van rond de twintig jaar zouden de man in zijn gezicht hebben geraakt, met letsel tot gevolg.

Rond tien voor twaalf 's avonds reed de man in een personenauto op de Henriëtte Roland Holststraat ter hoogte van het tuinmeubelcentrum, toen hij uit het niets werd uit gescholden door de inzittenden van de bestelbus. De man had zijn raampje open gedaan, toen ze even daarvoor zijn aandacht probeerdne te trekken.

Aanrijding

Niet veel later reed de bestuurder van de bestelbus, een forse man tussen de 40 en 45 jaar oud, opzettelijk tegen de personenauto aan. Dit was ter hoogte van de busstrook net na de verkeerslichten. Toen de witte bestelbus iets verderop stopte, besloot de man de vier in de bus aan te spreken op hun gedrag.

Twee van de vier inzittenden hebben de man in ieder geval geslagen. Hij heeft zich nog proberen te verdedigen met een hengelstandaard, die hij nog in zijn auto had liggen, maar werd toch in zijn gezicht geraakt. De politie roept getuigen op om zich te melden.