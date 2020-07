Martha uit Goor maakt zich hard voor een woonwagenstandplaats: "We wachten nu al twintig jaar"

Na bijna twintig jaar is het volgens Martha genoeg geweest. Al die tijd heeft ze moeten wachten op een woonwagenstandplaats in Goor, maar die kwam er nooit. In 2001 kregen zij en haar man een huurhuis aangewezen in de volkswijk Tuindorp en in dat huis wonen ze nog steeds. "Ik ga daar al twintig jaar met tegenzin naartoe. Elke dag weer."

Woonwagencultuur

Martha en Kobus komen allebei uit woonwagenfamilies en verlangen terug naar de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Iets wat vaak lastig te begrijpen is voor buitenstaanders. "Wij kunnen niet tussen vier muren worden gestopt", legt Martha uit.

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken schreef in 2018 een brief aan de Tweede Kamer over het 'uitsterfbeleid' dat gemeenten jarenlang hebben gevoerd, waarbij woonwagenstandplaatsen werden teruggedrongen. Volgens de minister mag dat niet meer en moeten woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn kans maken op een woonplek.

Toch lijkt er voor Martha en Kobus niet veel schot in de zaak te zitten. Daarnaast is Martha ervan overtuigd dat twee standplaatsen haar zijn toegezegd in oktober 2018, maar schriftelijk bewijs daarvan heeft ze nooit gekregen. Vanwege deze situatie stelde PvdA-raadslid Fred Rijkens vragen over de realisatie van standplaatsen binnen de gemeente Hof van Twente aan het college van burgemeester en wethouders.

Antidepressiva

Op 30 juni 2020 werden deze vragen schriftelijk beantwoord. Daaruit bleek dat het nog zeker twee tot drie jaar kan duren voordat er in Goor nieuwe woonwagenlocaties beschikbaar komen. Dat was de druppel voor Martha en daarom parkeerde ze samen met haar man hun caravan pal voor het gemeentehuis van Hof van Twente.

Inmiddels woont ze al negentien jaar in een huurhuis, maar de vier stenen muren om haar heen wennen nooit. "Natuurlijk doe je gewoon je ding, maar ik slik al wel twintig jaar antidepressiva. Het is wel je huis, maar nooit je thuis."

Reactie burgemeester Nauta

Burgemeester Ellen Nauta heeft in het verleden meerdere malen met Martha gesproken en snapt haar wens. "Woonwagenbewoners willen in een woonwagen wonen. Zij vinden dat ze daar horen. Ik begrijp dan ook de frustratie, maar als gemeente heb ik geen toverstaf."

Ze vervolgt: "Ik kan niet zomaar een stukje land regelen. Dat duurt gewoon heel lang." Volgens Nauta zijn alle gemeenten in 2018 'enigszins overvallen' door de brief van Ollongren en is Hof van Twente nu pas op het punt gekomen om concreet te kijken naar wat ze kan doen.

Weg

De burgemeester vroeg in een gesprek met Martha of zij, haar man Kobus en zoon Jan voor acht uur vanavond willen vertrekken. "Martha heeft haar volle medewerking gegeven", laat Nauta weten.

De familie uit Goor pakt dan ook de boel in en vestigt zich vanavond nog met de caravan op een nieuwe, onbekende locatie. Eerder op de dag zei Martha al: "Ik blijf in de wagen, ik ga niet meer in een huis."