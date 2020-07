Politiek wil opheldering over mogelijke problemen rond aanleg Nedersaksenlijn

De aanleg van de Nedersaksenlijn, de rechtstreekse spoorverbinding van Enschede via Hardenberg naar Groningen, dreigt in gevaar te komen. Verschillende politieke partijen, zowel provinciaal als lokaal, willen nu opheldering over de kwestie.

Vanwege een financiële tegenvaller in Groningen dreigt het noordelijke deel van de Nedersaksenlijn in gevaar te komen.

Voorstanders van de lijn vroegen vorige week met een ingezonden brief aandacht bij de provincie Overijssel voor de kwestie. Forum voor Democratie Overijssel wil van het provinciebestuur weten of het op de hoogte is van de brief. Volgens Statenlid Stijn Hesselink moet de Nedersaksenlijn er 'koste wat kost komen'.

Hesselink wil van het college tevens weten of er naar aanleiding van de recente ontwikkelingen actie wordt ondernomen. Het Statenlid heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

Vragen in Tubbergen

Ook in Tubbergen zijn er vragen gesteld over het nieuws rondom de Nedersaksenlijn. "Het kan en mag niet zo zijn dat de studenten en het bedrijfsleven uit Noord-Oost Nederland de dupe zijn van een financiële tegenvaller in Groningen", zegt raadslid Noortje Haarman (VVD).

"Daarom verzoeken we het college dringend om hier bij haar Twentse collega's aandacht voor te vragen, zodat dit gezamenlijk richting de provincie kan worden opgepakt."

Optimisme bij GroenLinks

GroenLinks Overijssel vroeg vorige week al aandacht voor de kwestie. Statenlid Kees Slingerland zegt na een gesprek met partijgenoten in Groningen nu 'optimistisch te zijn' over de toekomst van de lijn. "Want het kan niet zo zijn dat wij hier in Overijssel keihard werken aan de spoorlijn, maar dat aan de voorkant in Groningen de plannen niet meer doorgaan", zei Slingerland vorige week nog.

Universiteitssteden verbinden

De wens voor die spoorlijn vanuit Overijssel bestaat al jaren. De aanleg gaat 555 tot 675 miljoen euro kosten, bleek eind vorig jaar uit onderzoek. Naast de aanleg van nieuw spoor tussen Stadskanaal en Emmen moet het bestaande spoor tussen Almelo en Emmen worden verbeterd. De lijn moet de universiteitssteden Enschede en Groningen met elkaar verbinden.