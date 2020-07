Technisch directeur Jan Streuer geeft een inkijkje in de transferwensen van FC Twente

De selectie van FC Twente krijgt steeds meer vorm. De verrichtingen van technisch directeur Jan Streuer houden de gemoederen flink bezig en het is de grote vraag wie er nog allemaal in Enschede neerstrijken. Komt Eljero Elia? Wordt Tomáš Necid vastgelegd? En huurt FC Twente na Kik Pierie en Danilo Pereira nóg een Ajax-speler?

Elia kroonde zich gisteren met Basaksehir tot kampioen van Turkije. De 33-jarige aanvaller is bezig aan zijn derde en laatste seizoen in Istanbul en keert vrijwel zeker terug naar Nederland. Zijn transfervrije status maakt de dertigvoudig international uitermate gewild en interessant. Maar of Elia ook terugkeert bij FC Twente? "We hebben met Elia gesproken", bevestigt Streuer. "Het is echter afwachten wat hij gaat doen."





Keert Eljero Elia terug naar Enschede? (Foto: Orange Pictures)





Dure Necid

Tomáš Necid werd in de wandelgangen genoemd als nieuwe spits van FC Twente, maar door de komst van de oud-speler van PEC Zwolle lijkt een streep te kunnen. De aanvalsleider is clubloos na zijn vertrek bij ADO Den Haag. FC Twente beschikt niet over de financiële middelen om Necid binnen te halen. "Hij lijkt te duur voor ons", stelt Streuer, die eerder al liet weten twee spitsen aan de spelersgroep toe te willen voegen. Eentje daarvan is bekend: Danilo Pereira.

Tomáš Necid lijkt te duur voor FC Twente (Foto: Orange Pictures)





Scorende 'tien'

Net als Kik Pierie wordt ook de Braziliaan Danilo gehuurd van Ajax. Maar Streuer is mogelijk nog niet uitgeshopt in de hoofdstad. Het is niet alleen de voorhoede die goals moet opleveren in De Grolsch Veste. "We zoeken ook nog een 'tien' die doelpunten maakt." De fans hopen op Ajax-middenvelder Jurgen Ekkelenkamp. Maar of hij het ook wordt? Het is goed mogelijk dat ook deze vacante positie wordt ingevuld met een huurling. "We hebben vier opties", zegt Streuer daarover.

Gaat FC Twente opnieuw voor een Ajax-huurling? (Foto: Orange Pictures)





Het moge duidelijk zijn: Streuer is dag en nacht bezig met FC Twente. Zijn telefoon staat roodgloeiend. Hij moet een Eredivisie-waardig elftal op de been brengen. "We willen gewoon niet weer in de problemen komen. Dat mag niet. In september moet er een goede selectie staan en vanaf dat moment kunnen we gaan bouwen", aldus Streuer.