Verdachte fatale vuurwerkbom die 'De Priester' doodde voor de rechter

De tragedie speelde zich af tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 in de Gerststraat. Het ging mis nadat Kempers even na middernacht zojuist twee buurmannen de hand had geschud.

Toen hij in de buurt van een aanhanger stond, deed zich een enorme ontploffing voor. Het slachtoffer werd vermoedelijk geraakt door rondvliegende brokstukken. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar al snel bleek dat dat niet meer mocht baten.

Van heroïnejunk tot priester

De zaak trok destijds landelijke belangstelling vanwege de achtergronden van Henk Kempers. De man - die vanwege zijn indrukwekkende verschijning en grote voeten in Enschede bekend stond als 'Big Foot' - was ooit een zwaar verslaafde heroïnejunk, maar na een gebedsgenezing op straat zette hij zich in voor zijn medemens in nood. Dat leverde hem de bijnaam 'De Priester' op.

Vrij kort na het incident werd een destijds 30-jarige buurtbewoner aangehouden. Justitie houdt de man verantwoordelijk voor de dood van Kempers. Buurtbewoners verklaarden na het ongeval dat er vuurwerk op de aanhanger zou hebben gelegen. Er werd zelfs gesproken van een mortierinstallatie.

'Geen vuurwerk op aanhanger'

Claudia Lammers, advocaat van de man, laat weten dat haar cliënt ontkent ook maar iets te maken te hebben met het gewraakte vuurwerk. "Mijn cliënt was eigenaar van die aanhanger. Daar lag veel hout op. In de buurt schijnt het traditie te zijn dat overal vuurtjes worden gestookt. Daar was dat hout voor bedoeld. Maar volgens mijn cliënt lag er geen vuurwerk op die aanhanger."

De cruciale vraag is nu volgens de advocaat hoe dit vuurwerk op die aanhanger is beland. Of het erop is gelegd door anderen bijvoorbeeld. "Of dat het er wellicht op is gevallen. De vraag is ook: hoe heeft dit zo kunnen ontploffen?" aldus advocaat Lammers.

'Frustrerend'

De verdachte moet zich medio september voor de rechter verantwoorden, zo heeft justitie recent aan zijn advocaat laten weten. Het heeft uiteindelijk ruim anderhalf jaar geduurd voor het Openbaar Ministerie die beslissing nam. "Inderdaad erg lang", aldus Lammers. "Uitermate frustrerend ook voor mijn cliënt."

De advocaat liet eerder al tegenover RTV Oost weten dat haar cliënt er meteen na het ongeluk helemaal doorheen zat. De man woonde wat verderop in de straat, maar hij en het slachtoffer kenden elkaar als buurtbewoners. Die avond hadden ze nog samen oud en nieuw gevierd. De Enschedeër is na enige tijd voorarrest weer op vrije voeten gesteld, waarna hij in vrijheid de beslissing van justitie over strafvervolging mocht afwachten. De man is teruggekeerd naar zijn huis aan de Gerststraat.

Veel emoties

Het vuurwerkongeval maakte destijds veel emoties los in de religieuze kringen waarin het slachtoffer verkeerde. Ook was 'De Priester' uitermate populair in de Twentse Roma-gemeenschap, waar hij als een profeet werd gezien. Naar schatting ruim tweehonderd Twentse Roma hebben zich door Kempers laten dopen. Kempers liet een vrouw en twee kinderen na.

Het Openbaar Ministerie wil in dit stadium nog niet kwijt wat de Enschedeër ten laste wordt gelegd, zo laat een woordvoerster weten.