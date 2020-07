Heracles hoopt op snel akkoord met nieuwe spits, maar raakt mogelijk wel Blaswich kwijt

De kop is eraf voor de voetballers van Heracles Almelo. Op Erve Asito stond vandaag de eerste training op het programma. Maar of de namen die bij de aftrap op het veld stonden ook over enkele weken nog onder contract staan in Almelo, is nog maar de vraag.

Heracles zag topschutter Cyriel Dessers naar Racing Genk vertrekken en is druk bezig met diens opvolging. De naam van spits Sinan Bakis zorgt voor een glimlach op het gezicht van technisch directeur Tim Gilissen. "De tijd zal het leren", zegt hij. "We zijn de afgelopen periode bezig geweest met de opvolging van Dessers. Hopelijk komt er snel witte rook."

Blaswich

Gilissen moet mogelijk ook op zoek naar een nieuwe doelman. Naar verluidt is er internationale interesse voor Janis Blaswich. "Er ligt voor geen enkele speler iets concreets op tafel, niemand heeft geïnformeerd", reageert Gilissen. "In die zin is het rustig, maar de transfermarkt is nog tot 5 oktober geopend. Dus ik waag niet me niet aan uitspraken als 'deze groep houden we bij elkaar' of 'deze speler gaat niet vertrekken'. Dat is in deze tijd niet te zeggen", vervolgt hij.

Nieuwkomer Fadiga

Onder applaus van tientallen supporters werkte de selectie van trainer Frank Wormuth de eerste training af. "Het begint er weer op te lijken. Dat is lekker." Ook nieuwkomer Noah Fadiga was erbij. "Ik ben heel blij dat hij voor ons heeft gekozen. Hij heeft bij Volendam een goed seizoen gehad. Dit is de volgende stap. Dat is niet makkelijk, want we hebben het wel over de Eredivisie", aldus Gilissen.