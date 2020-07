Tekort aan moeders bij gezinsondersteuning Humanitas Enschede

In Enschede is een tekort aan vrijwilligers om gezinnen te helpen met opvoedproblemen. Humanitas Gezinsondersteuning zet moeders - en oma's - al jaren in als vrijwilliger bij gezinnen in heel Twente, maar in Enschede is er een tekort. En daardoor kunnen gezinnen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, wat volgens de organisatie helemaal in tijden van corona hard nodig blijkt.

"In alle gemeenten gaat het goed, maar in Enschede lukt het gewoon niet. We hebben allerlei acties gestart maar er zijn niet genoeg aanmeldingen. Terwijl we wel veel moeders hebben die hulp nodig hebben." Silvia Zander is één van de teamleden van Humanitas Gezinsondersteuning. Een verklaring voor het tekort is er niet.

De hulp is vaak hard nodig: "Je bent zwanger en je krijg een kind en dan? Voor veel ouders is het een onzekere periode, er zit geen gebruiksaanwijzing bij hoor je heel vaak. Maar dan moet ook nog eens alles perfect zijn. Als het dan niet gaat zoals je verwacht, is het gewoon heel fijn om naar iemand te luisteren die je kan zeggen dat het haar ook is overkomen, dat je niet alleen bent."

Ook wat krijgen

Silvia benadrukt dat ook de vrijwilligers er veel aan hebben om aan de slag te gaan bij Humanitas: "Als vrijwilliger kom je wat geven, maar het is heel fijn dat je bij onze organisatie iets kan komen halen zodat je er zelf ook weer sterker van wordt, ook een ontwikkeling doormaakt." De vrijwilligers krijgen training om te leren hoe ze de ander sterker kunnen maken, door zelf zo min mogelijk toe doen.

De gezinsondersteuning is volgens Silvia tegenwoordig harder nodig dan pakweg twintig, dertig jaar geleden. "Toen mijn moeder mij kreeg, waren er allemaal buurvrouwen in de omgeving. Men hielp elkaar veel meer. Wat ik tegenwoordig zie is dat mensen toch veel in hun eigen huis zitten, de deur gaat dicht. Vanuit de buitenkant hoor je alleen maar dat het met iedereen goed gaat, maar met jou gaat het niet goed. En dat maakt je nog onzekerder."