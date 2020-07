Keolis stelt wc's in Overijsselse treinen weer open na felle kritiek

Keolis heeft de wc's in haar treinen weer volledig opengesteld voor reizigers. De treinvervoerder had de toiletten afgesloten vanwege de coronamaatregelen. Die beslissing stuitte op felle kritiek van zowel de politiek als reizigers, waarna de wc's nu weer permanent zijn opengesteld.

Zo maar naar de wc gaan in de trein van bijvoorbeeld Enschede naar Zwolle of die van Oldenzaal naar Zutphen, zat er de afgelopen tijd niet in. Reizigers die écht nodig moesten, konden een medewerker van Keolis vragen de wc voor hen te openen. Volgens de treinvervoerder was die maatregel nodig vanwege de coronamaatregelen.

Verbazing

Nadat RTV Oost berichtte over de afsluiting, werd er vanuit zowel de politiek als de reizigers volop gereageerd. Politieke partijen in Overijssel, van GroenLinks tot PVV en van Forum tot CDA, waren verbaasd over de gang van zaken. "Het lijkt erop dat Keolis meer ruimte neemt voor eigen beleidsruimte in coronatijd", vond het CDA. PVV noemde het afsluiten van de wc's 'gewoon gemakzucht'. "Dit kan niet waar zijn."

Keolis en de provincie hebben gesproken over de afsluiting. "We hebben tot 1 juli nauwelijks vragen of opmerkingen van reizigers gehad over de afsluiting", zegt een woordvoerder van Keolis. De laatste weken nam het aantal opmerkingen over de afgesloten wc's echter toe, zag de treinvervoerder. "Natuurlijk willen we dan graag aan de wensen van de reizigers tegemoet komen."

Tevreden

PVV-Statenlid Joeri Pool, die schriftelijke vragen aan het provinciebestuur heeft gesteld over de toiletafsluiting, is tevreden met het snelle resultaat. "We zijn blij dat er zo snel na onze schriftelijke vragen al resultaat is geboekt. Onze reizigers kunnen weer fatsoenlijk naar het toilet. Zo hoort het."