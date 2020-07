Wijkagent over 'koe-incident' A28: "Had compleet uit de klauwen kunnen lopen" (Foto: Jean Louis Becker)

Tuurlijk, het is een grappig verhaal, de vijftien koeien die afgelopen nacht een file veroorzaakten op de A28 bij Lichtmis. Maar het had ook helemaal verkeerd kunnen aflopen, beseft wijkagent Jean Louis Becker. "Een wonder dat het goed is gegaan."

De nachtdienst van Becker is tot een uur of twee ronduit saai. "Het was echt een dood uurtje", blikt de wijkagent terug. "Je vraagt je af of er nog iets gaat gebeuren." Dan komt een opmerkelijke melding binnen.

Chauffeurs zetten weg af

Er staan vijftien koeien op de snelweg. Of hij en zijn collega direct naar de A28 kunnen gaan, ter hoogte van Lichtmis. Eenmaal daar ziet Becker dat oplettende vrachtwagenchauffeurs de weg al hebben afgesloten en lichtsignalen geven aan andere bestuurders.

En dat is maar goed ook. "De dieren stonden op een gevaarlijk punt, nét daar waar de snelweg omhoog gaat", zegt Becker. "Mensen komen daar met hoge snelheid aan, bovendien zie je zwart-witte koeien bijna niet in het donker."

'Dames, achter de vangrail!'

"Het is een wonder dat het goed is gegaan", aldus de wijkagent, die de regie overneemt en de vijftien 'dames' hardop toespreekt. "U staat op de A28, dat lijkt mij niet handig", aldus Becker in zijn Instagram-video. "Achter de vangrail!"

Becker gooit zijn charmes in de strijd:

De koeien blijven stug staan. Uiteindelijk lukt het hem om de dieren met zijn auto van de snelweg te jagen. Na zo'n drie kwartier stappen de dames in de veewagen en is de stapavond écht afgelopen. Ze hebben zo'n tien kilometer afgelegd.

Video is gesprek van de dag

Becker plaatst de video op Instagram, rijdt naar huis en kruipt onder de wol. Zo'n zes uur later wordt hij wakker door zijn telefoon, die is volgestroomd met berichten. Zijn video is het gesprek van de dag.



"Ik moet er wel om lachen", zegt de wijkagent nuchter. "Ik denk dat het ook wel goed is in deze tijd, waarin er een hoop nieuws is dat niet leuk is." Maar één ding weet hij wel: een melding als die van afgelopen nacht, hoopt hij nooit meer te krijgen.