Almelose wijk telt meeste caravanbezitters van Overijssel: "Liever camping dan hotel"

In de Almelose wijk Windmolenbroek zijn ze gek op kamperen. Tenminste, als je kijkt naar het aantal caravans: de wijk heeft de op-een-na hoogste caravandichtheid van Nederland. 633 caravanbezitters telt de wijk in het zuiden van Almelo. En daarmee moet het alleen Assen voor zich dulden.

Dat blijkt uit een inventarisatie die het CBS heeft gedaan naar het aantal caravanbezitters in Nederland.

"Almeloërs trekken over het algemeen vaak naar de camping en niet naar hotels", ziet Ronald Post van Toplandcaravans in Almelo. "En ze zijn ook vaak heel loyaal, ze gaan bijvoorbeeld al twintig jaar naar dezelfde camping toe."

Topdrukte

Post zag zijn omzet in maart en april vanwege de coronacrisis flink inzakken, maar inmiddels is het weer topdrukte bij de caravandealer. Vooral caravans in het luxere segment - prijskaartje al gauw tussen de 15.000 en 20.000 euro - zijn de laatste jaren volgens Post in trek. "Met toilet, douche, grote koelkast en een grote diepvries. Daar is heel veel vraag naar op dit moment."

Door corona is ook het reisgedrag van zijn klanten veranderd, stelt Post. "Ik vraag altijd waar de mensen naartoe gaan op vakantie. Eerder was het Italië, Portugal en Frankrijk, maar nu blijven ze echt in eigen land. Je ziet mensen naar Hardenberg en Saasveld gaan, bijvoorbeeld."

