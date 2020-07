OM eist 14 maanden cel tegen Rus die 61 kilo hennep naar Nederland probeerde te smokkelen

Voor de rechtbank in Almelo is een celstraf van veertien maanden geëist tegen een 30-jarige man uit een voorstadje van Moskou. De Rus probeerde in december vorig jaar om 61 kilo hennep Nederland in te smokkelen.

Dat is opmerkelijk, het komt maar zelden voor dat er hennep naar ons land gesmokkeld wordt. Meestal legt hennep een omgekeerde weg af.

Controle bij De Lutte

De man was in december vorig jaar onderweg van Berlijn naar Amsterdam toen hij op de A1 bij de Lutte gecontroleerd werd. Als duidelijk wordt dat hij als Rus met een Fins visum in een in Berlijn gehuurde bestelauto onderweg is gaan de alarmbellen af bij de controleurs van de Koninklijke Marechaussee. In zijn laadbak wordt de 61 kilo hennep aangetroffen. De straatwaarde van de partij drugs wordt geschat op ruim 230.000 euro.



Na de vondst van de drugs vraagt de Rus hoeveel gevangenisstraf het hem gaat opleveren en vertelt hij dat hij "wat spullen" voor zijn vriendin naar Amsterdam moest brengen. Om wat voor spullen het ging, dat zegt de man niet geweten te hebben.

Geen vingerafdrukken

Internationaal onderzoek wees uit dat de man op de dag van zijn aanhouding met de trein vanuit Hamburg naar Berlijn reisde waar hij samen met een vrouw de bestelauto huurde. Wie de vrouw was wil de Rus niet zeggen. De technische recherche vond geen vingerafdrukken of DNA-materiaal op de drugsverpakkingen, een aanwijzing dat de man de pakketten met drugs zelf niet in de auto legde.

'Sleutel afgegeven'

Tijdens de rechtszaak vertelde de man dat hij naar een parkeerplaats in Berlijn was gereden waar hij de sleutel afgaf aan de vriendin. Een uur later kwam hij terug bij de auto en was er mee naar Nederland gereden. Het exacte afleveradres wist hij ook niet.



Volgens de officier van justitie is het opmerkelijk dat iemand die zelf net 500 euro in de maand verdient met een omweg naar Berlijn reist, daar voor bijna 500 euro een auto huurt om vervolgens voor een bekende spullen naar Nederland te brengen. Hij denkt dat de Rus werd ingehuurd door een organisatie om de drugs naar Nederland te smokkelen.

'Ten onrechte auto doorzocht'

De advocaat van de Rus wil dat zijn cliënt wordt vrijgesproken, omdat de mensen van de Marechaussee ten onrechte in de laadbak keken. Volgens de advocaat mag de Marechaussee reizigers controleren op immigratie en illegaal verblijf, maar is het doorsnuffelen van spullen niet zomaar toegestaan. De aangetroffen drugs mag dus niet als bewijsmateriaal gebruikt worden.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.