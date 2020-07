Zo viel de Hengelose Mick 130 kilo af na een eetverslaving

"Ik kon nauwelijks lopen, voelde mij ongelukkig en ik at heel veel. Toen ik een keer eten liet thuisbezorgen - ik vroeg mijn vrienden vaak om geld om eten te bestellen - betrapte de begeleiding mij. Ik moest mijn eten afgeven en werd toen ontzettend kwaad. Na die uitbarsting besefte ik dat het niet goed met mij ging."

Mick doet zijn verhaal:

Kliniek

Dat was het moment dat Mick op zoek ging naar hulp. Ook dat was lastig, want er zijn maar weinig klinieken die Mick konden helpen. Uiteindelijk belandde hij in een kliniek in Assen. "Ik zat hier negen maanden 'opgesloten'. Althans, het voelde als een gevangenis. Ik kon niet zomaar naar buiten, mocht niet zelf kiezen wat ik ging eten en ik kreeg trainingen."

Die negen maanden waren dan ook niet altijd even gemakkelijk. "Ik heb meerdere keren mijn ouders gebeld en gevraagd of ze mij wilden ophalen. Omdat ik autisme heb, is het extra lastig om die knop om te zetten."

Toch kwam er na een paar maanden een moment dat die spreekwoordelijke knop om ging. "Ik begon resultaat te zien en dat stimuleerde heel erg. Toen ging ik er vol voor en werd het ook leuker om af te vallen. Ik zou nu nooit meer de 'oude Mick' willen worden."

Dan sta je er ineens alleen voor

Zwaarste periode

Na negen maanden in de kliniek te hebben gezeten mocht hij weer naar huis. "En toen begon de zwaarste periode", zegt Mick resoluut. "Dan sta je er ineens alleen voor. Gelukkig heb ik wel veel hulp gehad van mijn ouders en begeleiding, over voedingskeuzes bijvoorbeeld."

Door zijn periode in de kliniek wist hij waar hij het voor deed. "Ik zei tegen mijzelf dat ik niet meer mocht opgeven. Dan was het allemaal voor niets geweest en had ik weer opnieuw kunnen beginnen.

Afgevallen

Doordat Mick 130 kilo is afgevallen kan hij steeds meer een 'normaal' leven oppakken. "Ik kan weer wandelen, fietsen en sporten. Ik ga nu twee keer per week met een personal trainer naar de sportschool en voetbal wekelijks in het G-team van De Esch, waar mijn vader trainer van is.

Mick viel 130 kilo af in drie jaar tijd (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

De vrienden, familie en kennissen van Mick viel het natuurlijk wel op dat hij flink was afgevallen. "Er waren zelfs mensen die mij niet meer herkenden", zegt hij lachend. "Ik heb echt heel veel positieve reactie's gehad. Dat is echt superleuk."

Motivatie voor anderen

Door nu zijn verhaal te vertellen hoopt Mick dan ook dat hij anderen kan motiveren om ook af te gaan vallen. "Ik hoop dat mijn verhaal anderen gaat helpen. Ik weet dat er veel mensen zijn met een beperking die het erg zwaar hebben met afvallen."

"Ik hoop dan ook die mensen te kunnen helpen met het traject, omdat ik natuurlijk ook die ervaring zelf heb."