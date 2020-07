Drie mannen veroordeeld tot celstraf voor ontvoering in Hengelo

Drie mannen de cel in voor ontvoering in Hengelo (Foto: RTV Oost)

De derde man blijft overigens langer dan 9 maanden in de cel; hij ging in de fout terwijl hij voorwaardelijk vrij was in een andere strafzaak. Dat komt hem op nog eens ruim twee jaar cel te staan.

Compleet afgetuigd

De ontvoering in Hengelo ging er allerminst zachtjes aan toe. Volgens het slachtoffer werd hij naar eigen zeggen midden in de nacht voor zijn huis aan de Arthur van Schendelstraat opgewacht door de drie verdachten.

Hij werd compleet afgetuigd; hij werd geslagen, geschopt en met zijn hoofd tegen het busje van een van de verdachten geslagen. Buurtgenoten die wakker waren geworden, alarmeerden de politie.

Waardevolle spullen

"Toen ben ik opgetild en in het busje van de drie gegooid", vertelde het slachtoffer twee weken geleden in de rechtbank. In dat busje ging de mishandeling naar eigen zeggen nog even door. "Ik moest mijn jas, geld, telefoon en Rolex afgeven." Daarna is hij uit het busje gezet.

Een van de verdachten werd al eerder veroordeeld voor de gewelddadige overval in 2014 op twee bejaarde broers in Wijhe.