Wierdense wandelaars lopen alternatieve vierdaagse: "We vermaken ons wel"

Met zes leden gaat Ambulare de komende dagen een vierdaagse lopen. Iedere dag staat er dertig kilometer op het programma in verschillende gebieden. "We beginnen vandaag in Wierden en gaan ook naar Delden, Geesteren en Vasse", vervolgt Temmink.

De Nijmeegse Vierdaagse werd in april geannuleerd en die klap kwam best hard aan. "Je bent al sinds januari in training", legt Temmink uit, die voor de vijfde keer zou deelnemen. "In maart kwam corona en dan train je voor jezelf, eigenlijk tegen beter weten in. Maar je kunt je niet voorstellen dat je niet afreist naar Nijmegen voor een wandelfeest."

Herinneringen ophalen

Vandaag in Wierden loopt de route door het fraaie buitengebied van Zuna, Notter en Enter. Na tien kilometer lopen is het tijd om te pauzeren bij theehuis Grimberg. En dan komen de herinneringen van de Nijmeegse weer naar boven.

"Het zou vandaag perfect weer zijn om te lopen. Normaal loop ik de vijftig kilometer maar daar heb ik nu niet goed genoeg meer voor getraind", zegt Temmink. Wilma Timmerhuis zou dit jaar voor de dertiende keer achter elkaar meedoen: "Zodra de oproep van de wandelbond kwam, hebben we onderling ge-appt om te kijken wie er mee zou willen doen. En zo hadden we snel een clubje mensen bij elkaar die mee wilden lopen."

App

De alternatieve vierdaagse is een initiatief van de Koninklijke Wandelbond. Er doen vijftienduizend lopers mee, die kunnen kiezen uit de traditionele Nijmeegse afstanden van dertig, veertig of vijftig kilometer. Ook is het mogelijk om tien of twintig kilometer te lopen. Via een app wordt alles geregistreerd. Bij Ambulare hebben ze gekozen voor dertig kilometer. "We wilden toch een echte vierdaagse-afstand lopen", stelt Temmink.

En dat er geen publiek langs de kant staat? "Dat is jammer, want de combinatie met de honderdduizenden mensen langs de kant maakt de Nijmeegse Vierdaagse tot een feest. Maar dit is ook leuk. We hopen op een alternatieve medaille."