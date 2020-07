Langslepende kwestie rond mestinstallatie Zenderen opnieuw bij Raad van State

Komt 'ie er wel, of komt 'ie er niet? De mestinstallatie op voormalige vuilstort Elhorst Vloedbelt in Zenderen is vandaag opnieuw onderwerp bij de Raad van State. Voorstanders zijn de boeren met een mestoverschot, provincie Overijssel en eigenaar Twence. Tegenstanders zijn omwonenden in Zenderen die bang zijn voor geluids- en stankoverlast en de gemeente Borne, die zich door de provincie pootje gehaakt voelt.

De kwestie rondom de mestinstallatie sleept al zo lang, dat het niet gek is om het geheugen op te frissen. De locatie in Zenderen is al heel lang eigendom van afvalverwerkingsbedrijf Twence. In de jaren '90 werd er een tijdelijke vuilnisopslag gevestigd, met veel verzet van omwonenden. Ook toen werd de Raad van State al ingeroepen en moest de locatie tijdelijk dicht in 2000.

Sinds 2007 is de locatie heropend als tijdelijke opslag en achtervang voor de locatie Boeldershoek van Twence. Er gingen stemmen op om de locatie definitief te sluiten, omdat er minder noodzaak was voor de opslag van vuilnis. In 2014 werden de plannen voor een mestverwerkingsinstallatie onthuld. Een zegen voor de boeren in de omgeving, omdat er onder varkensboeren sprake is van een groot mestoverschot. Het plan was om al in 2015 te beginnen met de opslag van mest, maar dat is dus niet gelukt.

Omwonenden, zoals de directe buurman Ed Mossel, protesteerden en procedeerden flink tegen de komst. Volgens Mossel moet het stuk grond terug worden gegeven aan de natuur. Hij en andere omwonenden zijn bang voor veel vrachtwagens die af en aan rijden, stankoverlast en geluidsoverlast. Ook de dorpsraad van Zenderen, maar ook uiteindelijk de gemeente Borne zagen geen heil in de plannen van Twence om de mestverwerkingsinstallatie te openen.

Het verhaal leek afgelopen toen in 2017 door de Raad van State een streep gezet werd door de plannen. Die oordeelde dat het bestemmingsplan van de gemeente Borne geen mestinstallatie toeliet. De provincie Overijssel bleek inmiddels wel overtuigd van de noodzaak en besloot een zogenoemd Provinciaal Inpassingsplan in te zetten, waardoor de gemeente Borne buitenspel werd gezet en de plannen voor de installatie door gezet konden worden.

Tegen die beslissing van de provincie heeft de gemeente Borne samen met verschillende stichtingen uit Zenderen een zaak aangespannen bij de Raad van State. De provincie mag alleen een Provinciaal Inpassingsplan inzetten als er sprake is van een provinciaal belang en daar zijn de tegenstanders niet van overtuigd.