Sanderink beschuldigt Almelose rechter van partijdigheid

De steenrijke Twentse zakenman Sanderink wil niet dat een Almelose rechter een rechtszaak tussen hem en zijn ex-geliefde Brigitte van Egten beoordeelt. Volgens Sanderink is de rechter partijdig, omdat hij eerder in het nadeel van hem heeft geoordeeld.

Aan het eind van de zitting van de 'wrakingskamer' kon de 71-jarige ondernemer zich niet meer inhouden over de ruzie tussen hem en zijn ex, Brigitte van Egten. "Ik ben niet begonnen, ik ben verbijsterd. Mijn raadsheren zeggen tegen me 'niet doen', maar ik doe het toch", zo legt Sanderink uit waarom hij aan het procederen is.

Rechter onpartijdig?

De multimiljonair beticht de Almelose rechter Van Houten van partijdigheid. Die rechter legde zich eind vorig jaar neer bij een wraking van Sanderink, maar deze keer gaat hij in verzet. Zo laat hij weten: "Ik ben een onpartijdige rechter die DSS - het bedrijf van Sanderink - geeft waar ze recht op heeft."

Maar daar gelooft Sanderink niets van. De rechter oordeelde namelijk in een eerdere ontslagzaak tussen Sanderinks bedrijf en de toenmalige commercieel directeur Van der Heijden in het voordeel van die laatste. De gebruikte motivatie in dat vonnis wijst volgens Sanderink op 'vooringenomenheid' tegen hem, en dus is de rechter 'partijdig'.

Telefoon

Sanderink refereerde vandaag opnieuw aan een telefoongesprek dat hij in 2018 met zijn ex Van Egten had. Daarin beschuldigde hij haar van diefstal van zonnepanelen en toebehoren, die ze volgens de multimiljonair met containers naar Gambia heeft vervoerd. Onderzoeken binnen het bedrijf hebben geen onregelmatigheden opgeleverd, maar Sanderink blijft bij zijn beschuldiging. Het onderzoek zou onder regie staan van zijn nieuwe geliefde, de 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek. Daarnaast blijft Sanderink ervan overtuigd dat zijn ex Van Egten verantwoordelijk is voor een inval van de FIOD in zijn bedrijf Stukton, februari vorig jaar.

In het kielzog van deze ruzie en door de aanwezigheid van zijn nieuwe geliefde is de complete top van zijn IT-bedrijf Centric het afgelopen jaar opgestapt of weggestuurd. Zijn beursgenoteerde bedrijf 'Oranjewoud' - waaronder bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea vallen - heeft voor het eerst in jaren een (klein) verlies geleden over afgelopen jaar. Eerder kwam in een rechtszaak aan de orde dat het bedrijf DSS in Goor zo goed als failliet is door alle rechtszaken en negatieve publiciteit.

Emotioneel

"Ik ben voor kak gezet in mijn eigen regio. Ik ben een eerlijke zakenman, vraag het maar aan de boeren in mijn omgeving. Ik ben geraakt in de wortels van mijn leven", zo sluit een emotionele Sanderink af. De rechters van de wrakingskamer lijken niet zo veel interesse te hebben in de getuigenis van Sanderink. Drie augustus komt er een oordeel in deze zaak.