Vogelwerkgroep Geesteren ten einde raad na opeten kuikens weidevogels: "De maat is vol"

De Vogelwerkgroep Geesteren probeert al jaren weidevogels te behoeden voor hun vijanden. In mei spoorde ze nesten op met een drone en zette daar stokken bij, zodat boeren deze niet kapot maaien. Ook werden er stroomrasters geplaatst, zodat dieren de eieren niet opeten.

Opgegeten

Het leek de groep voor de wind te gaan: alle eieren kwamen uit en ruim vijftig kuikens werden geboren. Maar die zijn, waarschijnlijk, allemaal opgegeten. "We hebben vossen, katten en steenmarters gezien op wildcamera's in de buurt", vertelt voorzitter Schröder.

Ook kan de droogte een rol hebben meegespeeld. "Het droge seizoen is een ramp voor de kuikens, voornamelijk voor kieviten. Maar dat speelt maar een kleine rol. Waarschijnlijk ligt het vooral aan de predators, daardoor heeft geen enkel kuiken het overleefd."

Maat vol

En dus was al het harde werk voor niets. Vrijwilligers overwegen het bijltje erbij neer te gooien en voor Schröder is de maat vol. "Het is een probleem in heel het land. De natuur moet niet meer z'n gang kunnen gaan, want dan vallen er vijftig doden. We roepen de politiek op om maatregelen te nemen."

De voorzitter denkt hardop na over het verjagen van predatoren, maar dan bestaat de kans dat ook de grutto wordt verjaagd. Het doodschieten van de vijanden is ook geen optie. "Dat doen we liever niet. Alhoewel ik liever drie dode vossen heb dan vijftig kuikens."

Landbouw

Maar wat is dan de oplossing? Het liefst ziet Schröder dat de landbouw gaat veranderen. Hij wil dat boeren op 10 procent van hun hectares kruidenstroken aanleggen. "Het mooiste is als er op iedere hectare een kleine strook wordt aangelegd met een greppeltje ernaast, waar het hele jaar water doorheen stroomt."

Hij snapt, als boerenzoon, dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan en wil dan ook dat de boer geld krijgt voor de aanpassingen. "En als de grutto toch moet uitsterven: ik lig er niet wakker van, maar het zou wel heel jammer zijn."