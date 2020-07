Dit kunnen we vandaag verwachten van de boerendemonstraties

De boeren gaan vandaag massaal richting het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven om opnieuw te demonstreren. Wat kunnen we verwachten? We zetten het op een rijtje.

Waar en wanneer wordt er gedemonstreerd?

Volgens Farmers Defence Force (FDF) wordt er vanaf half twee gedemonstreerd bij het RIVM. De gemeente geeft aan dat dit echter niet bij het RIVM zelf kan en dat er moet worden uitgeweken naar Bilthovense Rading.

FDF schrijft dat er een dagvullend programma zal zijn, dat duurt tot kwart voor vijf. Gedurende de dag spreken er verschillende mensen, van veearts Bernd Hietberg tot Jesse Klaver van GroenLinks. Volgens FDF is het niet de bedoeling dat er regionale demonstraties plaatsvinden, dus alleen in Bilthoven.

Oorspronkelijk zouden, omdat het programma half twee begint, de boeren al voor én tijdens de ochtendspits richting Bilthoven vertrekken. Of dat nog steeds gaat gebeuren is de vraag, want de veiligheidsregio Utrecht verbood gisteren de boeren om met landbouwvoertuigen te demonstreren. FDF riep daarop hun leden op met de auto te gaan.

In navolging van Utrecht stelden gisteravond ook de regio's Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek zo'n verbod in. De politie gaf ook al aan dat boeren niet via de snelweg mogen rijden en dat zij daar ook op handhaven. Vorige week zei FDF-regiobeheerder Albert Markerink nog dat iedereen er rekening mee moet houden een tijdje in de file te staan.

Waarom demonstreren de boeren?

De boeren protesteren tegen de veevoermaatregel van het kabinet. Minister Carola Schouten van Landbouw wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door per 1 september minder eiwit toe te staan in veevoer. De vrijgekomen ruimte moet dan ingezet worden voor de woningbouw.

De boeren kwamen zelf met een alternatief plan; ze willen de eiwitten in het veervoer verlagen op basis van vrijwilligheid. Volgens hen kan een koe minder melk produceren door het plan van Schouten en komt ook de gezondheid van de koe in gevaar. Met het alternatieve plan ging de minister niet akkoord, met vele boerenprotesten tot gevolg.

Hoe zit het met de sympathie voor de acties?

Waar voor de eerste boerenacties in het najaar van 2019 nog veel sympathie was, is dat de afgelopen tijd sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Van de Nederlanders geeft 55 procent in dat onderzoek aan dat ze willen dat de boeren stoppen met hun protestacties. Volgens de deelnemers aan het onderzoek hebben de boeren hun punt nu wel gemaakt en zijn de protestacties hinderlijk.

Wel geeft 51 procent van de ondervraagden nog aan sympathie voor het standpunt te hebben. Dat percentage is twee procent hoger dan een onderzoek in februari.

Wat als het weer uit de hand loopt, zoals in Wijster?

Daar maakt FDF zich niet zoveel zorgen over. Lucinda de Haan, regiocoördinator bij FDF, zegt dat alles goed gepland is en dat ze geen moeilijkheden verwachten.

Volgens haar gaat alles volgens het boekje verlopen en is duidelijk gemaakt dat FDF geen regionale acties wil. Hoeveel boeren er naar Bilthoven komen, is niet duidelijk.