Heracles-aanwinst Noah Fadiga wil in de voetsporen treden van vader Khalilou

"Het was een beetje spannend, want het is toch een nieuwe omgeving. Maar het was goed, we hebben een leuke spelersgroep", zegt Fadiga na afloop van de oefensessie in Almelo. Niet alle gezichten waren nieuw voor het talent. "Mohamed Amissi kende ik al. We hebben samengewoond in een gastgezin in Anderlecht. Daar speelden we allebei en gingen we naar dezelfde school."

De rechtsachter werd het afgelopen seizoen door Club Brugge gestald bij FC Volendam. Een stap in het diepe. "Ik wist weinig van het Nederlandse voetbal, ik volgde meer de clubs in België." Nu wacht hem dus het zwart-wit van Heracles. "Ik had een prima gesprek met de trainer en de staf. Ze hadden goede toekomstplannen en dat heeft mij hiernaartoe gelokt."

Omscholing

Zoals veel vleugelverdedigers anno 2020 verdiende ook Fadiga zijn eerste sporen in de voorhoede. "Eerder was ik altijd een aanvaller, maar inmiddels een rechtsback. Die positie heeft nu ook mijn voorkeur, sinds een jaar of twee. Op die plek heb ik een betere toekomst", vervolgt hij.

Senegal

Fadiga is de zoon van Khalilou Fadiga, 38-voudig international van Senegal. "Mijn vader was meer een aanvaller dan ik, als nummer tien of op de flanken". Ook zoonlief droomt van interlands in het shirt van Les Lions de la Teranga. "Natuurlijk wil ik dat ook. Dan moet ik wel kiezen tussen België en Nederland, want ik heb een dubbele nationaliteit. Het speelt rond in mijn hoofd, maar dat zien we later wel."





Noah Fadiga in actie op de eerste training van het nieuwe seizoen (Foto: Orange Pictures)