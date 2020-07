Onderhandelingen FNV en Wehkamp lopen op niets uit: nog geen akkoord

De impasse rondom de staking bij het hoofdkantoor van Wehkamp in Zwolle duurt voort. Vakbond FNV en de webwinkel zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over het sociaal plan voor de 82 medewerkers die hun baan dreigen te verliezen. FNV dreigt nu met meer acties. "Het wordt een hete zomer."

In het nieuwe voorstel van Wehkamp is de ontslagvergoeding licht verhoogd, maar in de ogen van FNV is dat niet voldoende. De hoogte varieert per leeftijdsgroep, maar in het maximale geval gaat het om 0,6 procent erbij. FNV wil dat de transitievergoeding van 2019 als uitgangspunt wordt genomen voor de ontslagvergoeding. Wehkamp houdt vast aan de vergoedingsregels van 2020.

Reorganisatie

Wehkamp wil reorganiseren en het distributiecentrum in het Gelderse Maurik sluiten. Ook op het hoofdkantoor in Zwolle moeten mensen vertrekken. In totaal gaat het om 82 mensen die hun baan verliezen. Medewerkers bieden een petitie aan Wehkamp aan voor een betere vergoeding. Die petitie is enkele honderden keren ondertekend.

Sinds gistermiddag wordt er gestaakt in Maurik. Ook morgen zijn er daar acties. In Zwolle wordt de komende dagen eveneens het werk stilgelegd.