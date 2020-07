Frank Wormuth hoopt op nieuwe spelers: "Maar er is niets veranderd door de coronacrisis"

"In Zwitserland heb ik vakantie gevierd, veel mountainbiken en wandelen. Het was goed toeven daar", zegt Wormuth in het Nederlands. "In mijn vakantie ben ik niet bezig geweest met de Nederlandse taal, maar het gaat inderdaad steeds beter. Ik kan een biertje bestellen en mezelf verstaanbaar maken tegenover mensen", klinkt het enthousiast.

Frank Wormuth tijdens de eerste training van Heracles (Foto: Orange Pictures)





Toch maar in het Duits

Voor zover de cursus Nederlands van Wormuth. Wanneer het over voetbal gaat grijpt hij terug op zijn moedertaal. "De spelers hebben hard gewerkt gedurende hun vakantie. Ze zijn fit, natuurlijk nog niet om wedstrijden te spelen, maar ik ben zeker tevreden zo na de eerste training."

Wormuth verwelkomde maandag tijdens de aftrap van het seizoen onder meer Noah Fadiga. De rechtsback kwam over van Club Brugge en is een noodzakelijk aankoop. "De operatie van Navajo Bakboord is niet zo goed verlopen. Hij is op de weg terug, maar dat wordt pas aan het begin van volgend jaar. Zo lang kunnen we natuurlijk niet wachten, want dan hadden we alleen Tim Breukers nog voor de rechtsbackpositie", legt Wormuth uit.

Nieuwe spelers

Dinsdag verzekerde Heracles zich met de komst van spits Sinan Bakis. Daarnaast hoopt de club op korte termijn nog twee centrale verdedigers en een middenvelder te contracteren. Het halen van nieuwe spelers is echter niet eenvoudig. "Er is niets veranderd door de coronacrisis", stelt Wormuth. "Spelers willen nog altijd veel geld en haken net zo makkelijk twee dagen voor een medische keuring af, wanneer ze ergens anders beter kunnen verdienen. Ik had een klein beetje hoop dat het anders zou worden, maar dat is dus niet zo."